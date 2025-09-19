Ο εξωπλανήτης Trappist-1e απέχει 40 έτη φωτός από τη Γη και διχάζει τους επιστήμονες για το αν μπορεί να αποικηθεί από ανθρώπους στο μέλλον.

Ο Trappist-1e βρίσκεται στο σύστημα TRAPPIST-1 που περιλαμβάνει επτά βραχώδεις πλανήτες γύρω από έναν «ερυθρό νάνο». Ανακαλύφθηκε το 2016 από Βέλγους αστρονόμους και το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb έχει αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία, με σχετική έρευνα να δημοσιεύεται στο The Astrophysical Journal Letters.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του sciencealert.com, οι τρεις πλανήτες του TRAPPIST-1 βρίσκονται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη και υπάρχουν υποψίες ότι ενδεχομένως κρύβουν νερό, όπως συμβαίνει στον πλανήτη Άρη.

Ωστόσο, το ζήτημα εντοπίζεται στο αν έχουν ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, για να υποστηριχτεί η ζωή δεν χρειάζεται μόνο νερό, αλλά και ατμόσφαιρα. Σε περιπτώσεις πλανητών γύρω από «ερυθρούς νάνους» η ατμόσφαιρα καταρρέει, κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό.

Το σύστημα TRAPPIST-1

Στην περίπτωση του Trappist-1e αυτό δεν έχει συμβεί. Τα πρώτα ευρήματα δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς από τις παρατηρήσεις δεν εντοπίστηκαν στοιχεία όπως το άζωτο που χρειάζονται για την ύπαρξη ατμόσφαιρας. Εντούτοις, δεν είναι σίγουρο πως δεν υπάρχουν.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι πυκνά σύννεφα, μια χαλαρή ατμόσφαιρα ή λόγοι που ακόμη δεν είναι γνωστοί, θα μπορούσαν να εμποδίζουν την παρατήρηση τους.

Ο εξωπλανήτης Trappist-1e

Έτσι, οι έρευνες συνεχίζονται, ειδικά από τη στιγμή που ο Trappist-1e απέχει 40 έτη φωτός, έχει μέγεθος παρόμοιο με αυτό της Γης και ολοκληρώνει μία πλήρη τροχιά γύρω από το άστρο του σε έξι ημέρες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη κι αν αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει ατμόσφαιρα -άρα και δεν μπορεί να υποστηριχτεί η ζωή- οι έρευνες δεν θα είναι μάταιες, αφού οι επιστήμονες αποκομοίζουν πολύτιμη γνώση, που θα αποδειχτεί χρήσιμη στο μέλλον.