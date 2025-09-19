Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μενίδι οριοθετήθηκε ενώ στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα για να κατασβήσουν πλήρως τις φλόγες που καίνε εργοστάσιο παραγωγής παπουτσιών.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης όπου υπήρχαν ξύλα και παλέτες, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο εργοστάσια. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο οι φλόγες επεκτάθηκαν στο εργοστάσιο παραγωγής παπουτσιών, καθιστώντας την κατάσταση κρίσιμη λόγω της μεγάλης ποσότητας εύφλεκτης ύλης.

Στην περιοχή επικρατεί μεγάλο πυροθερμικό φορτίο με την πυροσβεστική μα συνεχίζει τη μάχη για να εμποδίσει την επέκταση της φωτιάς στις γύρω επιχειρήσεις. Παράλληλα, μέχρι τη δύση του ηλίου έγιναν ρίψεις νερού από τρία ελικόπτερα.

Νωρίτερα, το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής των Αχαρνών, προειδοποιώντας για την πυρκαγιά και καλώντας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω επικίνδυνων καπνών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

Η αστυνομία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Τατοΐου, από τη συμβολή της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας, για λόγους ασφαλείας.

Δείτε βίντεο: