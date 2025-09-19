Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε μάντρα με μηχανήματα έργων στην περιοχή Τσοτύλι στην Κοζάνη. Ενώ αρχικά όλα έδειχναν ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών, η έρευνα της Αστυνομίας έδωσε νεά τροπή, αποκαλύπτοντας την πραγματική, αιτία της έκρηξης.

Αρχικά, οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στο σημείο για να διερευνήσουν τις συνθήκες του ατυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Κατά την ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε όπως αναφέρει το grtimes, οι αστυνομικοί εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο χώρο της έκρηξης, ένα εύρημα που έδειχνε ότι κάτι πολύ διαφορετικό είχε συμβεί.

Αμέσως, ενημερώθηκε το αρμόδιο τμήμα του Στρατού. Οι ειδικοί πυροτεχνουργοί που έφτασαν στο Τσοτύλι επιβεβαίωσαν τις αρχικές υποψίες. Μετά από εξονυχιστική έρευνα, διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα εύρημα που φανερώνει τον τεράστιο κίνδυνο που εγκυμονούν τα ξεχασμένα πολεμικά κατάλοιπα.