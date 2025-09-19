Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρεται ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη μάντρα σκαπτικών μηχανημάτων, στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε το πρωί σε έκρηξη, η οποία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες κατά τη διάρκεια εργασιών σε μάντρα οικοδομικών υλικών έξω από το Τσοτύλι Βοϊου, στην Κοζάνη.

Ο πολυτραυματίας έχει εγκαύματα στο 60% του πρόσωπου και του θώρακα και έχει ακρωτηριαστεί σε άκρο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του από τους γιατρούς στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Κοζάνης, ο πολυτραυματίας, διασωληνωμένος, μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιππόκρατειο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Από τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία στον τόπο του ατυχήματος διαπιστώνεται ότι οι φιάλες οξυγόνου είναι άθικτες και διερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Πηγή: ΑΠΕ