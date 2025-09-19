Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εντείνει την αντιπαράθεσή του με την Ιταλίδα ευρωβουλευτή Ίλαρια Σάλις, χαρακτηρίζοντας πλέον ανοιχτά την Αντίφα ως τρομοκρατική οργάνωση. Η δήλωση αυτή, που έρχεται στον απόηχο παρόμοιας κίνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, πυροδοτεί νέα ένταση στις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες και τη Ρώμη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του, Ζόλταν Κόβατς, ο Όρμπαν δήλωσε πως «Η Αντιφά είναι όντως μια τρομοκρατική οργάνωση!». Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε ουγγρικό ραδιοφωνικό σταθμό, ανέφερε ότι η Ουγγαρία θα ακολουθήσει το «αμερικανικό μοντέλο» και θα προχωρήσει στον επίσημο χαρακτηρισμό της οργάνωσης.

Στη συνέχεια, έστρεψε τα βέλη του απευθείας κατά της Ίλαρια Σάλις, η οποία κατηγορείται για επίθεση σε νεοναζί στην Ουγγαρία και πρόσφατα εξελέγη μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Πράκτορες των Antifa ήρθαν στην Ουγγαρία, επιτέθηκαν σε ειρηνικούς ανθρώπους στον δρόμο και μετά έγιναν ευρωβουλευτές. Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Όρμπαν, προσθέτοντας πως κάποια από τα θύματα «ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου». Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορεί ένα άτομο με τέτοιο παρελθόν να «δίνει μαθήματα στην Ουγγαρία για το κράτος δικαίου» από τις Βρυξέλλες.

Η σφοδρότητα της επίθεσης του Όρμπαν προκάλεσε την άμεση και κατηγορηματική απάντηση του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. Αν και απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τις επιλογές άλλων κρατών, πήρε ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα της Ιταλίδας ευρωβουλευτή. «Δεν χρειάζεται να σχολιάσω τις επιλογές άλλων κρατών», δήλωσε αρχικά, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Δεν πιστεύω ότι η Σάλις είναι τρομοκράτισσα. Έχει ιδέες πολύ διαφορετικές από τις δικές μου, υπάρχει μια δίκη που την αφορά, αλλά δεν μου προκύπτει να είναι τρομοκράτισσα».

Η υπόθεση της Ίλαρια Σάλις έχει προκαλέσει διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών, με τις συνθήκες κράτησής της στις ουγγρικές φυλακές να έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η εκλογή της ως ευρωβουλευτής οδήγησε στην αποφυλάκισή της και τη μεταφορά της στην Ιταλία, ωστόσο ο νομικός αγώνας της παραμένει ανοιχτός.