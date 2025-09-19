Colpo Grosso για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της «αόρατης» –στους πολλούς– πόλης, μπαίνοντας στις γειτονιές έχει εκπονήσει ο Δήμος της Αθήνας. Στόχος είναι να μετατραπούν δεκάδες στενοσόκακα σε άνετους πεζόδρομους μέχρι το 2028. Πρόκειται για θεσμοθετημένους πεζόδρομους, οι οποίοι ουδέποτε κατασκευάστηκαν με αποτέλεσμα να παραμείνουν στενοί δρόμοι, ενώ αρκετοί βρίσκονται δίπλα σε σχολεία.

Το σχέδιο του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα εδράζεται στην πεζοδρόμηση 46 δρόμων. Για τους πρώτους 13 οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι και χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι από το ρυμοτομικό σχέδιο, συνολικού μήκους 1,1 χλμ., θα παραδοθούν οι σχετικές μελέτες έως το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές έτος. Παράλληλα, θα γίνονται τα τοπογραφικά σχέδια για άλλους 33 δρόμους, τα οποία θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2025 για να ξεκινήσουν οι σχετικές μελέτες.

7 δρόμοι δίπλα σε σχολεία

Από τους πρώτους 13, οι επτά έχουν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των πολιτών, καθώς αποτελούν χώρο «εκτόνωσης» σχολικών συγκροτημάτων (προσέλευση και αποχώρηση) και ενός θεάτρου. Ταυτόχρονα, σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές οι νέοι πεζόδρομοι θα λειτουργήσουν συνδυαστικά με παρακείμενους χώρους πρασίνου, πάρκα, πλατείες, δημιουργώντας έναν ευρύτερο κοινόχρηστο χώρο που μπορεί να αποτελέσει τοπικό κέντρο αναβαθμίζοντας την ευρύτερη γειτονιά.

Ειδικότερα, οι δρόμοι που θα πεζοδρομηθούν είναι οι:

Οδυσσέως Ανδρούτσου (Ζαν Μωρέα – Ζίννη) – 1η Δημοτική Κοινότητα (περιλαμβάνει το κέντρο των Αθηνών, με το λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο). Μπροστά από το 14ο Γυμνάσιο Αθηνών. Αιλιανού (Σίφνου – Σερίφου), στην 5η Δημοτική Κοινότητα (Ριζούπολη, Πατήσια, Αγιος Ελευθέριος), κοντά στο 48ο Δημοτικό και 62ο Παχυμέρη (Αμφιαράου – Κρέοντος), νυν Πυροσβέστη Χαϊδά. Βρίσκεται στην 4η Δημοτική Κοινότητα (Κολωνού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Σεπόλια μέχρι Πατήσια) κοντά στο 145ο Δημοτικό και το 79ο Νηπιαγωγείο. Σιτάκης (Αλιάρτου – Ι. Φωκά) στην 5η Δημοτική Κοινότητα (Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος), κοντά στο 113ο Δημοτικό και 121ο Νηπιαγωγείο. Ερυθραίας (Πριγκηπονήσων – Βιθυνίας) στην 7η Δημοτική Κοινότητα (Αμπελόκηποι, Ερυθρός, Πολύγωνο κ.λπ.). Αφενός, εξυπηρετείται η λειτουργία του 134ου Δημοτικού Σχολείου, που βρίσκεται επί της οδού Ερυθραίας. Αφετέρου, λήφθηκαν υπόψη τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τις έντονες βροχοπτώσεις, εξαιτίας της έντονης κλίσης του δρόμου, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις παρακείμενες πολυκατοικίες. Δρίνου, στην 7η Δημοτική Κοινότητα (Ερυθραίας – Λεωφ. Τσαλδάρη). Τρικόρφων (3ης Σεπτεμβρίου – Αλίτσης) στην 1η Δημοτική Κοινότητα (κέντρο της Αθήνας). Εκεί δημιουργείται χώρος ασφαλής για τον κόσμο που προσέρχεται στα θέατρα της περιοχής.

Πού θα γίνουν άλλες έξι πεζοδρομήσεις

Οι υπόλοιποι δρόμοι που επιλέχθηκαν για πεζοδρόμηση αποτελούν είτε αναξιοποίητους αστικούς χώρους –αστικά κενά ανάμεσα σε πολυκατοικίες χωρίς κανέναν σχεδιασμό– ή ιδιαίτερα στενούς δρόμους, ακατάλληλους για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών, εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία.

Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις είναι οι:

– Πάροδος Ροζαρόλ (εντός οικοδομικού τετραγώνου 8/47) στη 2η Δημοτική Κοινότητα (Μετς, Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι).

– Κουμαριανού (από Ασημάκη Φωτήλα έως Ιουστινιανού) στην 1η Δημοτική Κοινότητα (κέντρο Αθήνας).

– Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού (από Αλβέρτου Σβάιτσερ έως Σπύρου Μπέκα), στη 2η Δημοτική Κοινότητα (Μετς, Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι). Είναι θεσμοθετημένος, αλλά μη κατασκευασμένος πεζόδρομος.

– Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού (από Κασομούλη έως Αλβέρτου Σβάιτσερ) επίσης στη 2η Δημοτική Κοινότητα (Μετς, Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμ ιος, Παγκράτι).

– Οδεμησίου (Αυλίδος – Έβρου) στην 7η Δημοτική Κοινότητα (Αμπελόκηποι, Ερυθρός, Πολύγωνο κ.λπ.).

– Γερανίων (Αυγερινού – Βερναρδάκη) στην 7η Δημοτική Κοινότητα (Αμπελόκηποι, Ερυθρός, Πολύγωνο κ.λπ.).

33 πεζόδρομοι μόνο στα χαρτιά

Σε εξέλιξη είναι οι τοπογραφικές αποτυπώσεις 33 χαρακτηρισμένων και μη υλοποιημένων πεζοδρόμων. Πρόκειται για συνολικά 33 εγκεκριμένους και χαρακτηρισμένους πεζόδρομους από το ρυμοτομικό σχέδιο.

Ακολουθούν οι δρόμοι ανά Δημοτική Κοινότητα:

1η Δημοτική Κοινότητα (κέντρο Αθήνας), 5 δρόμοι

Αρίωνος (Αυλητών – Ερμού), Δύμης (Χωματιανού – Μαμούρη), Πετσόβου (Εμμ. Μπενάκη – Ζωοδόχου Πηγής), Σμύρνης (Αχαρνών – Μιχαήλ Βόδα) και Υπερείδου (Κόδρου – Ναυάρχου Νικοδήμου).

2η Δημοτική Κοινότητα (Μετς, Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι), 6 δρόμοι

Αριστοξένου (Ξενοκλέους – Νικοσθένους), Αναξάρχου (Χερσίφρωνος – μέσω οικοδομικού τετραγώνου 6/51, χρήζει ανακατασκευής, λειτουργεί βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου), Γλαύκου (Πηγά Μ. – Αριστονίκου), Δαφνοπάτη (Ιλιάδος – Χιονίδου, λειτουργεί το 91ο Δημοτικό), Θεοχάρη (Χιονίδου – Αγησάνδρου, λειτουργεί το 91ο Δημοτικό), και Πηγάσου (Μάχης Αναλάτου – Δημόνακτος, οικοδομικό τετράγωνο 25/47).

3η Δημοτική Κοινότητα (Βοτανικός, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα, Ρουφ, Θησείο), 6 δρόμοι

Αιγάλεω ( Σπ. Πάτση – Αίμου), Μελιδώνη (Ευβούλου – Αγ. Ασωμάτων ), Μυρμιδόνων (Αιξωνέων – Τριών Ιεραρχών), Σαλαμίνος (Ψαρομηλίγκου – Πειραιώς, λειτουργούν το 49ο Δημοτικό και το 84ο Νηπιαγωγείο), Ψαρομηλίγκου (Σαλαμίνος – Αγίων Ασωμάτων, λειτουργούν το 49ο Δημοτικό και το 84ο Νηπιαγωγείο), και Αρίστωνος (Πλάτωνος – Πιερίας).

4η Δημοτική Κοινότητα (Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος, Σεπόλια κλπ), 7 δρόμοι

Βραχωρίου (Διστόμου – Ιωαννίνων), Δόρδου (Δωδώνης – Πρεβέζης), Ιφιγενείας (Λεάνδρου – Εριβοίας), Πάροδος Σοφιανοπούλου (εντός οικοδομικού τετραγώνου 127/92), Χρηστίδου (Λιοσίων – Παρασκευοπούλου, θα κατασκευαστεί θεσμοθετημένος πεζόδρομος), Δεληγιαννάκη (αδιέξοδο τμήμα εντός οικοδομικού τετραγώνου 90/92), και Βασιλικών (Πολυκράτους – ανωνύμου οικοδομικού τετραγώνου 45-77/75).

5η Δημοτική Κοινότητα (Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος), 2 δρόμοι

Ακροθωών (Ιαλέμου – Τεώ), και Μιστριώτου (Κιθαιρώνος – Ταϋγέτου, δίπλα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας).

6η Δημοτική Κοινότητα (Πατήσια, Κυψέλη), 5 δρόμοι

Έκτορος (Φωκίωνος Νέγρη – Τενέδου), Κύμης (Αριστομένους – Αλκαμένους), Μεσαριάς (πάροδος Αχαρνών, εντός οικοδομικού τετραγώνου 12/92 ), Νιγρίτης (Θήρας – Αγαθουπόλεως), και Τιτάνων (Κερκύρας – Καυκάσου).

7η Δημοτική Κοινότητα (Αμπελόκηποι, Ερυθρός, Πολύγωνο κ.λπ.), 2 δρόμοι

Κοντογόνη (Ραγκαβή – Μομφεράτου) και Μέρμπακα (Σεβαστείας – Πόντου).

Ανάπλαση της οδού Αισχίνου.