Ξεκινούν ξανά τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πρόκειται για μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και παρέχει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας στήριξη σε όλους τους μαθητές Λυκείου για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Με την επανέναρξη των σχολικών μονάδων από τις 11 Σεπτεμβρίου 2025, το Ψηφιακό Φροντιστήριο επιστρέφει, ενισχύοντας τη στήριξη των μαθητών Λυκείου ενόψει των πανελλήνιων εξετάσεων.

Οι βασικές δράσεις για τη φετινή σχολική χρονιά περιλαμβάνουν:

Συνέχιση των «ζωντανών» μαθημάτων για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.

Εμπλουτισμό της πλατφόρμας ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr) με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και εκπαιδευτικά βίντεο υψηλής ποιότητας.

Διατήρηση της διδασκαλίας από έμπειρους εκπαιδευτικούς, που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διεύρυνση της προσβασιμότητας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω προσαρμοσμένου υλικού και υποστήριξης.

Ενίσχυση της κοινότητας μάθησης, με στόχο τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα streaming.digitalschool.gov.gr θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέα μαθήματα και έγκριτο εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Μαθητές από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Β’ Λυκείου θα έχουν δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση, όποτε το επιθυμούν, σε ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για τα περισσότερα μαθήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

