Ένα ακόμα περιστατικό εμφάνισης άγριων ζώων μέσα σε αστικό περιβάλλον καταγράφηκε στο Αιγάλεω, με πρωταγωνίστριες αυτή τη φορά δύο μικρές αλεπούδες.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και δείχνει τις αλεπούδες να κινούνται ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε δρόμο της περιοχής, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους.

«Παρκάρεις, βγαίνεις από το αυτοκίνητο και βλέπεις αυτό. Στο Αιγάλεω. Λογικό», ανέφερε ειρωνικά ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο, ενώ στα σχόλια αρκετοί επεσήμαναν ότι παρόμοιες εικόνες είναι πλέον συχνές, καθώς τα άγρια ζώα πλησιάζουν όλο και περισσότερο τις πόλεις, σε αναζήτηση τροφής ή νερού.

Η εμφάνιση άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που σύμφωνα με ειδικούς αποδίδεται κυρίως στην υποβάθμιση των φυσικών τους οικοτόπων, την έλλειψη τροφής στην ύπαιθρο, αλλά και τις πυρκαγιές που εκτοπίζουν την άγρια πανίδα.