Ένα τροχαίο στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μετατράπηκε σε έναν κυκλοφοριακό εφιάλτη για χιλιάδες οδηγούς που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης, ήταν αρκετό για να «παραλύσει» την κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας, δημιουργώντας απίστευτα προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις.

Ουρές που ξεκινούν από το Αιγάλεω

Οι οδηγοί, εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απέραντη ουρά αυτοκινήτων, η οποία ξεκινούσε από το Αιγάλεω και εκτεινόταν για πολλά χιλιόμετρα, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της λεωφόρου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα οχήματα να κινούνται με ρυθμούς… χελώνας.

Δύσκολη κατάσταση και στην κάθοδο: Αδιέξοδο από τους Αγίους Αναργύρους

Τα προβλήματα όμως δεν περιορίστηκαν μόνο στην άνοδο. Παρά το γεγονός ότι το τροχαίο συνέβη στο αντίθετο ρεύμα, σοβαρά ζητήματα παρατηρήθηκαν και στην κάθοδο του Κηφισού, από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων μέχρι το Αιγάλεω. Η συμφόρηση αυτή οφείλεται κυρίως στη «φυσική» περιέργεια των οδηγών που επιβραδύνουν για να δουν τι συμβαίνει, δημιουργώντας ένα φαινόμενο «μπουκαλιού» που επηρεάζει αρνητικά ολόκληρη την κυκλοφορία.

