Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της μητέρας της άτυχης 5χρονης που δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία του Νέου Μαραμαρά στην Χαλκιδική.

Η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού μίλησε στην εκπομπή Power Talk και περιέγραψε λεπτό προς λεπτό πώς το άγριο ζώο επιτέθηκε στο παιδί της.

«Σε ένα δευτερόλεπτο ο λύκος ήταν δίπλα στην κόρη μου, άνοιξε τα σαγόνια του και την άρπαξε από τη μέση. Την τράβηξα και άρχισα αμέσως να τρέχω», λέει χαρακτηριστικά η μητέρα από τη Σερβία και σοκάρει.

«Ήταν η παραλία πριν από τον όρμο για την παραλία Παράδεισος, ήταν λίγο πριν τις οκτώ το πρωί και είχε ψύχρα. Ευτυχώς, η κόρη μου φορούσε φούτερ, Έπαιζε στην παραλία όταν ένας άντρας φώναξε “τι είναι αυτό;”. Μόλις σηκωθήκαμε ο λύκος ήταν πολύ κοντά μας, μπλόκαρε το πέρασμα μας. Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει πλάγια από τη μέση, αλλά εκείνη την στιγμή την άρπαξα και άρχισα να τρέχω μαζί της, γιατί ένας άνδρας μας έσωσε. Άρχισε να πετάει πέτρες στον λύκο κι αυτός έπεσε στο νερό. Είχαμε λίγα δευτερόλεπτα για να ξεφύγουμε.

Τρέξαμε στο διαμέρισμα. Ο λύκος μας ακολουθούσε έως την αυλή του διαμερίσματος και μετά κάποιον τον κυνήγησαν με κοντάρια και πέτρες και τον έδιωξαν».

Αμέσως μετά την επίθεση το άγριο ζώο έχει καταγραφεί σε βίντεο να αποχωρεί από το διαμέρισμα που διέμενε η γυναίκα με την κόρη της και να κατευθύνεται ξανά στην παραλία όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Σε άλλο βίντεο ο λύκος φαίνεται να κάνει βόλτες ανάμεσα σε ξαπλώστρες σε άλλη παραλία, βραδινές ώρες.