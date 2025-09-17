Η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών συμπληρώνει φέτος μισή δεκαετία προσφοράς στην ανάδειξη ταλέντων και την καλλιτεχνική εξέλιξη. Το φετινό καλοκαίρι σηματοδότησε τον εορτασμό της πέμπτης επετείου της Ακαδημίας, που μετρά πέντε χρόνια μουσικής εκπαίδευσης, ενεργής παρουσίας στην κοινότητα και σημαντικών επιτευγμάτων των σπουδαστών της. Από την ίδρυσή της το 2021, η Ακαδημία έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 300 μαθητές, παρακολουθώντας τους αποφοίτους της να διαπρέπουν στον μουσικό χώρο.

Το 2025, ο αριθμός των σπουδαστών της Ακαδημίας έφτασε τους 60! Ωστόσο, δεν αυξήθηκε μόνο ο αριθμός των μαθητών: ταυτόχρονα εμπλουτίστηκε και ο εξοπλισμός της Μουσικής Ακαδημίας. Ένα νέο μουσικό όργανο προστέθηκε στη συλλογή – ένα όμποε – ανεβάζοντας τον αριθμό των διδασκόμενων οργάνων σε οκτώ.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιήθηκε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: το «μάθημα μουσικής εισαγωγής» για παιδιά που κατοικούν στις Σπέτσες καθώς και για τους μικρούς επισκέπτες του νησιού, ηλικίας από τεσσάρων έως οκτώ ετών. Το πρόγραμμα σημείωσε τεράστια επιτυχία, καταλήγοντας σε μία εντυπωσιακή συναυλία, στην οποία συμμετείχαν τα μικρά παιδιά μαζί με μουσικούς της Ακαδημίας.

Ένα ακόμη λαμπρό δείγμα του υψηλού επιπέδου των καθηγητών της Ακαδημίας αποτέλεσε η συναυλία των διδασκόντων, η οποία έθεσε τον ρυθμό της καλλιτεχνικής αρτιότητας. Παράλληλα, η τελευταία συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό υπαίθριο αμφιθέατρο της Σχολής, με τον τίτλο «Από το Βαλς στο Τανγκό» και με μαέστρο την ανερχόμενη 28χρονη Κυριακή Κουδούρη, Κυπριακής καταγωγής, έτυχε εξαιρετικής αποδοχής από το κοινό και την τοπική κοινωνία των Σπετσών. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το κοινό έγινε ενεργό μέρος της εμπειρίας, σιγοτραγουδώντας μαζί με την ορχήστρα τις γνώριμες μελωδίες. Οι δύο αυτές συναυλίες αποτελούν ξεχωριστά παραδείγματα των πολυάριθμων εμπνευσμένων εκδηλώσεων της φετινής χρονιάς. Αυτό το καλοκαίρι, έξι συναυλίες πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικά σημεία του νησιού, ενώ οκτώ επιπλέον φιλοξενήθηκαν εντός της Ακαδημίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι συναυλίες της Ακαδημίας είναι ανοιχτές στο κοινό και προσφέρονται δωρεάν, αναδεικνύοντας τη μουσική ως μέσο επικοινωνίας και σύνδεσης.

Επιπλέον, η Ακαδημία είχε την τιμή να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αναργύρεια, το οποίο επανήλθε δυναμικά έπειτα από 40 χρόνια. Ο Καθηγητής Ιωάννης Αίσωπος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αναργυρείου και τα μέλη της Επιτροπής, αγκάλιασαν με πίστη και υποστήριξαν το εκπαιδευτικό αυτό εγχείρημα.

Με τη γενναιόδωρη στήριξη των χορηγών και δωρητών της Ακαδημίας, κατέστη δυνατή η υλοποίηση και η διατήρηση του οράματος διεθνούς αριστείας στη μουσική εκπαίδευση. Παράλληλα, οι πολύτιμες υποτροφίες που προσφέρθηκαν κατέστησαν εφικτή την πραγμάτωση των ονείρων οικονομικά ασθενέστερων μαθητών, οι οποίοι πλέον έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν και να εξελίξουν το ταλέντο τους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Λένη Κονιαλίδη, Επικεφαλής της Μουσικής Ακαδημίας: «Η Ακαδημία, οι καθηγητές, οι μαθητές και η οργανωτική ομάδα είναι πλέον μία οικογένεια, γεγονός που προσδίδει στην ταυτότητά της δύναμη και διαχρονικότητα», τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της κοινότητας.

photo credits: Annita Spithaki