Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, το περίπτερο του ΟΠΑΠ αποτέλεσε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των επισκεπτών. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από την παρουσία του εντυπωσιακού showcar της McLaren F1 Team, το οποίο έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με τη McLaren F1 Team και τη Formula 1, όπου είναι επίσημος συνεργάτης.

Η ΔΕΘ, ο πρώτος σταθμός της περιοδείας

Η εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε την πρεμιέρα ενός ξεχωριστού roadshow, που θα ταξιδέψει σε συνολικά πέντε ελληνικές πόλεις. Μετά τη ΔΕΘ (6–14 Σεπτεμβρίου), το showcar θα βρεθεί:

Στα Ιωάννινα (20–21 Σεπτεμβρίου)

Στη Λάρισα (5 Οκτωβρίου)

Στην Πάτρα (19 Οκτωβρίου)

Στην Αθήνα, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο (8–9 Νοεμβρίου)

Ένα πολυδιάστατο event για μικρούς και μεγάλους

Η παρουσία του μονοθέσιου συνδυάστηκε με δραστηριότητες που ξετρέλαναν τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και το ευρύτερο κοινό. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν δίπλα στο showcar, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, να κάνουν face painting στα χρώματα «papaya» και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια.

Μικροί και μεγάλοι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στάθηκαν υπομονετικά στην ουρά για να πλησιάσουν το εντυπωσιακό μονοθέσιο, να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους ή να ποζάρουν δίπλα του. Για πολλούς, ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν από τόσο κοντά ένα Formula 1 car, και το κλίμα ενθουσιασμού που δημιουργήθηκε γύρω από το περίπτερο ήταν διάχυτο σε όλη την Έκθεση.

Η McLaren σε τροχιά κυριαρχίας στη Formula 1

Το ενδιαφέρον για το showcar ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την εκπληκτική πορεία της McLaren στη φετινή σεζόν της Formula 1. Σε 16 Grand Prix, η ομάδα έχει κερδίσει τα 12, με τους Oscar Piastri και Lando Norris να μοιράζονται τις νίκες (7 και 5 αντίστοιχα). Σε επτά περιπτώσεις, μάλιστα, η McLaren σημείωσε εντυπωσιακό 1-2. Με αυτά τα αποτελέσματα, το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών θεωρείται ήδη «κλειδωμένο» για τη McLaren, η οποία κατέκτησε τον τίτλο και το 2024.