Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών της Αθήνας τα Σάββατα, με την αρχή να γίνεται σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου.

Στο εξής, κάθε Σάββατο, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα παραμένουν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, ενώ αντίστοιχα, οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ θα εκτελούν δρομολόγια σε 24ωρη βάση.

Παράλληλα, επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές θα ενταχθούν επίσης στο διευρυμένο ωράριο, ενισχύοντας σημαντικά τη νυχτερινή μετακίνηση στην πρωτεύουσα.

Πώς θα κινηθούν μετρό και τραμ

Η 24ωρη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς κάθε Σάββατο αφορά τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του μετρό κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του μετρό κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του τραμ κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00

Η 24ωρη λειτουργία των λεωφορείων

Η νέα ρύθμιση προβλέπει 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, πέραν αυτών που ήδη λειτουργούν σε νυχτερινό ή 24ωρο καθεστώς.

Οι γραμμές 24ωρης πιλοτικής λειτουργίας:

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Οι μόνιμες γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας: