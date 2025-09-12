Αστάθεια αναμένεται το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως προς την περιοχή της Θεσσαλίας, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στις περιοχές αυτές, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα σχηματιστούν νεφώσεις με πιθανότητα για μπόρες ή τοπικές καταιγίδες, κατά κανόνα όμως σε περιοχές που βρίσκονται γύρω από βουνά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από τη Δευτέρα, όμως, έρχεται μια διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια. «Θα πάρουμε μια φθινοπωρινή ανάσα», σχολίασε ο μετεωρολόγος, εξηγώντας ότι θα δούμε Δευτέρα και Τρίτη περισσότερες βροχές, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό και προς το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

«Και η Αθήνα θέτει υποψηφιότητα για κάποιες μπόρες τη Δευτέρα και την Τρίτη», επισήμανε ακόμη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός το Σάββατο 13-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα βόρεια και ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 14-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τη Μακεδονία δυτικοί έως 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός τη Δευτέρα 15-09-2025

Στην ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη 16-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.