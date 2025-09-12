Από την πρώτη κιόλας ημέρα της 89ης ΔΕΘ, το περίπτερο της ΕΥΑΘ τράβηξε όλα τα βλέμματα. Οι ουρές που σχηματίζονται καθημερινά μπροστά του έχουν γίνει πλέον γνώριμο σκηνικό, με επισκέπτες κάθε ηλικίας να περιμένουν για το πιο περιζήτητο δώρο της Έκθεσης: μία ομπρέλα. Η απλή αλλά εύστοχη ιδέα μετατράπηκε σε viral φαινόμενο, κάνοντας το σταντ της εταιρείας το πιο πολυσυζητημένο της φετινής διοργάνωσης.

«Η ιδέα ήταν να προσφέρουμε ένα δώρο που να σχετίζεται με το νερό, αλλά πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι θα έχει τέτοια απήχηση», παραδέχονται οι υπεύθυνοι του περιπτέρου. Και όμως, μόνο την πρώτη μέρα μοιράστηκαν πάνω από 1.000 ομπρέλες, ενώ μέχρι το τέλος της Έκθεσης ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 6.000!

Ρομπότ, παιχνίδι και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΥΑΘ δεν περιορίστηκε μόνο στο δώρο. Θέλησε να δώσει και μια γεύση από το μέλλον. Στην είσοδο υποδέχονται το κοινό δύο ρομπότ, ο Πέπερ και ο Νάο. Αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες, τους μιλούν για το νερό, την εξοικονόμησή του και γίνονται αμέσως οι μικροί σταρ του περιπτέρου. Παιδιά και μεγάλοι σταματούν για να φωτογραφηθούν μαζί τους, αποδεικνύοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει όχι μόνο χρήσιμη αλλά και διασκεδαστική.

Ρόη: Η ψηφιακή βοηθός που ξέρει τα πάντα

Και αν οι ομπρέλες είναι το viral δώρο, η Ρόη είναι η μεγάλη τεχνολογική καινοτομία που παρουσιάζεται φέτος στο περίπτερο της εταιρείας. Η νέα αυτόματη ψηφιακή βοηθός της ΕΥΑΘ είναι διαθέσιμη 24/7, μιλάει ελληνικά και αγγλικά και υπόσχεται να κάνει τη ζωή των καταναλωτών πιο εύκολη.

Μέσα από το MyEyathPortal, η Ρόη μπορεί να ενημερώνει για διακοπές υδροδότησης, να καθοδηγεί βήμα-βήμα σε αιτήσεις και δικαιολογητικά, να δείχνει πώς δηλώνεται μια βλάβη, αλλά και να δίνει αναλυτική πληροφόρηση για λογαριασμούς, πληρωμές και καταναλώσεις ανά υδρόμετρο. Ακόμα και ραντεβού με την εταιρεία μπορεί να βοηθήσει να κλείσει κανείς μέσα σε λίγα κλικ.