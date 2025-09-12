Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 12/09 σε ισόγειο διαμέρισμα στο Κερατσίνι.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα άτομα.
Επιπλέον τρία οχήματα – δύο Ι.Χ. και ένα τρίκυκλο – τυλίχτηκαν στις φλόγες στον Πειραιά.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για τρία ξεχωριστά οχήματα που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.
Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο από έξι πυροσβέστες με τη χρήση δύο οχημάτων.
Κατεσβέσθησαν #πυρκαγιές σε 3 Ε.Ι.Χ. οχήματα, στο δήμο Πειραιώς Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025