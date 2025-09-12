Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 12/09 σε ισόγειο διαμέρισμα στο Κερατσίνι.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα άτομα.

Επιπλέον τρία οχήματα – δύο Ι.Χ. και ένα τρίκυκλο – τυλίχτηκαν στις φλόγες στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για τρία ξεχωριστά οχήματα που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο από έξι πυροσβέστες με τη χρήση δύο οχημάτων.