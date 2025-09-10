Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή το βράδυ της Τετάρτης στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε ένα χιλιόμετρο ανατολικά του Γαλατσίου, με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

