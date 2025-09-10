Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων

Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης

Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ

Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων

Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος

Ο Άγιος Λαυρέντιος υπήρξε αρχιδιάκονος της Εκκλησίας της Ρώμης κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ., ξεχωρίζοντας για τη διακονία, την αγάπη προς τους φτωχούς και την ανδρεία του στην ομολογία του Χριστού. Γεννήθηκε στην Ουέσκα της Ισπανίας γύρω στο 225 και διδάχθηκε τη χριστιανική πίστη από τον ελληνικής καταγωγής Ξύστο, ο οποίος έπειτα έγινε Πάπας Ρώμης με το όνομα Σίξτος Β΄. Ο Λαυρέντιος ακολούθησε τον Ξύστο στη Ρώμη και ορίστηκε αρχιδιάκονος, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των θησαυρών και όλων των φιλανθρωπικών έργων της Εκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια των διωγμών του αυτοκράτορα Βαλεριανού, ο Σίξτος ήταν από τους πρώτους που μαρτύρησαν. Μετά τη σύλληψή του, ο Λαυρέντιος προσκλήθηκε να παραδώσει τα πλούτη της Εκκλησίας· όμως, τονίζοντας το αληθινό νόημα του ευαγγελικού θησαυρού, εμφάνισε μπροστά στον άρχοντα τους φτωχούς, τα ορφανά και τους αδύναμους ως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Εκκλησίας. Για τη στάση αυτή οδηγήθηκε σε σκληρό μαρτύριο, με ψήσιμο πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα, τον δεκάτονο Αυγούστου 258, δείχνοντας ακατάβλητη πίστη και γενναιότητα μέχρι το τέλος.

Η μνήμη του τιμάται ιδιαίτερα στη Δύση και την Ανατολή, θεωρούμενος προστάτης των φτωχών, των διακόνων, αλλά και εκείνων που υπηρετούν το έργο της φιλανθρωπίας. Ο τάφος του βρίσκεται στη Ρώμη—στην ομώνυμη βασιλική—και λείψανά του φυλάσσονται σε μονές του Αγίου Όρους και της Κύπρου. Ο Άγιος Λαυρέντιος προβάλλεται ως πρότυπο χριστιανικής θυσίας, ομολογίας και ταπεινής υπηρεσίας στον πλησίον.