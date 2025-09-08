Στον κλοιό του καταρροϊκού πυρετού βρίσκεται η Πηνεία, με τους κτηνοτρόφους να δίνουν αγώνα επιβίωσης, καθώς η ασθένεια πλήττει σοβαρά τα κοπάδια και απειλεί να καταρρακώσει τον ήδη ευάλωτο πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Οι απώλειες ζώων, η αβεβαιότητα και η ψυχολογική πίεση για τους νέους αγρότες που επέστρεψαν στον τόπο τους για να δουλέψουν και να ζήσουν από τη γη και τα ζώα τους, δημιουργούν μια ανησυχητική πραγματικότητα, που απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση.

Συγκεκριμένα, σε τρεις μονάδες της περιοχής έχουν ήδη εντοπιστεί κρούσματα της νόσου, με τη μία εξ αυτών να έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες ζώων. Παράλληλα, σε άλλες τρεις μονάδες έχουν ήδη ληφθεί δείγματα, τα οποία αναμένονται άμεσα για να επιβεβαιωθεί αν έχουν προσβληθεί, ώστε να ληφθούν και σε αυτές τις περιπτώσεις τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και περιορισμού της νόσου.

Η διαχείρισή της, η παρακολούθηση των μονάδων και η εφαρμογή των φαρμακευτικών μέτρων, συνθέτουν μια καθημερινότητα γεμάτη άγχος και προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών.

Η συνεργασία κτηνιάτρων, τοπικών αρχών και πολιτείας είναι πλέον αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η ασθένεια και να προστατευθούν οι κτηνοτρόφοι από περαιτέρω απώλειες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ετοιμότητα, πρόληψη και συνετή διαχείριση καθορίζουν την επιβίωση των κοπαδιών και τη σταθερότητα της αγροτικής κοινότητας.

«Είναι μια ασθένεια γνωστή και διαχειρίσιμη εδώ και χρόνια»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος, Ανδρέας Φίλιας, τόνισε ότι ο καταρροϊκός πυρετός αποτελεί «ζωονόσο που οδηγεί σε περιορισμένους θανάτους ζώων και όχι σε μαζική απώλεια κοπαδιών». Υπογράμμισε ότι «είναι μια ασθένεια γνωστή και διαχειρίσιμη εδώ και χρόνια, που δεν μπορεί να συγκριθεί με την πανώλη ή την ευλογιά, καθώς πρόκειται για ελεγχόμενη κατάσταση».

Συμπλήρωσε ότι «υπάρχει θεραπεία, γι’ αυτό και δεν προβλέπονται αποζημιώσεις ούτε από τον ΕΛΓΑ ούτε από άλλους φορείς, αφού οι θάνατοι είναι φυσικοί και δεν απαιτείται θανατώση ζώων».

«Ο δήμος θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους»

Ο Αντιδήμαρχος Ήλιδας, Κώστας Αναγνωστόπουλος, ανέφερε ότι με το που ενημερώθηκε για τον καταρροϊκό πυρετό στην Πηνεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση με επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες στον οικισμό Προδρόμου, όπου διαπιστώθηκαν ζώα σε απομόνωση υπό την παρακολούθηση της κτηνιάτρου κ. Σκουρφούντα. Επισήμανε «την άμεση συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία, που έθεσε μονάδες σε προστασία και έδωσε οδηγίες για τη διαχείριση νεκρών ζώων».

Υπογράμμισε, με εντολή του δημάρχου Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, ότι «ο δήμος θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους, καθώς το ζήτημα αφορά όχι μόνο τους θανάτους ζώων, αλλά και το οικονομικό και βιοποριστικό πλήγμα που δέχονται». Διευκρίνισε ότι «δεν τίθεται καραντίνα στην περιοχή, αλλά εφαρμόζεται μεμονωμένη παρακολούθηση και υγειονομική κάλυψη με θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου».