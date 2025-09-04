Νέα στοιχεία αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε ανοιχτά της Σαμοθράκης με πρωταγωνιστές τουρκικά σκάφη, δίνουν Έλληνες αλιείς.

Κάποιοι δε από τους Τούρκους ψαράδες φέρεται να χρησιμοποίησαν όπλα, πυροβολώντας στον αέρα, ενώ υπήρξαν αναφορές για προσπάθειες εμβολισμού και βολές με καραμπίνες προς τα ελληνικά σκάφη.

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι και τουφεκιές μας έριξαν. Κυνηγούσαν τα σκάφη μας να τα βουλιάξουν. Τους ακούγαμε που μιλούσαν ελληνικά κι έλεγαν “βουλιάξτε τους”», είπε χαρακτηριστικά το πρωί της Πέμπτης 4/9 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Γιώργος Μανωλής, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό.

«Ήμασταν κοντά στην περιοχή. Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα στα 6 μίλια και όχι στα διεθνή ύδατα. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα χωρικά μας ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», συμπλήρωσε.