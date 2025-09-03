Συγκλονίζει Έλληνας ψαράς για το σοβαρό επεισόδιο με τους Τούρκους στο Αιγαίο, που πυροβόλησαν κατά Ελλήνων.

Ο άνδρας μιλώντας στο Live News είπε ότι ήταν πάνω στο σκάφος που πυροβόλησαν οι Τούρκοι ψαράδες, αναφέροντας ότι δεν στόχευσαν μόνο στον αέρα, αλλά και χαμηλά.

«Πήγαμε ειρηνικά. Πήγαμε σε απόσταση 500 μέτρων μακριά τους. Την ώρα που πηγαίναμε δεν είχαν τους πομπούς ανοιχτά να φαίνονται. Τα μισά σκάφη ήταν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Την ώρα που πλησιάζαμε τότε βγήκαν έξω, πιο ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά.

«Ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και ούτε καν ήρθε, παρότι το συμβάν ήταν δύο ώρες. Ήμασταν μόνοι μας. Δεν φάνηκε ποτέ κανένας, ήμασταν μόνοι μας», είπε, προσθέτοντας ότι «έριξαν και πιο χαμηλά. Δεν πυροβόλησαν μόνο στον αέρα».