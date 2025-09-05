Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Βίβος, Βιβή

Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης

Λιγερή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή

Προφήτης Ζαχαρίας και η σύζυγος του Ελισάβετ

Ο Προφήτης Ζαχαρίας και η σύζυγός του Ελισάβετ αποτελούν από τις πιο εμβληματικές μορφές της Καινής Διαθήκης, καθώς είναι οι δίκαιοι γονείς του Τιμίου Προδρόμου, Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Ζαχαρίας καταγόταν από την ιερατική τάξη Αβιά, υπηρετούσε ως ιερέας στον ναό της Ιερουσαλήμ επί βασιλείας Ηρώδη και χαρακτηριζόταν ως άμεμπτος και δίκαιος στην τήρηση των εντολών του Κυρίου. Η Ελισάβετ, συγγενής της Υπεραγίας Θεοτόκου, ήταν και εκείνη από την ιερατική φυλή του Ααρών, γνωστή για τη βαθιά και ειλικρινή της πίστη.

Την περίοδο που αναφέρεται το Ευαγγέλιο, το ζευγάρι ήταν άτεκνο λόγω της προχωρημένης ηλικίας της Ελισάβετ, κάτι που στην εβραϊκή κοινωνία αποτελούσε όνειδος και δοκιμασία. Κατά την υπηρεσία του Ζαχαρία στον ναό, παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του ανήγγειλε πως η προσευχή τους εισακούστηκε: η Ελισάβετ θα γεννούσε υιό, ο οποίος θα γινόταν πρόδρομος του Μεσσία. Ο Ζαχαρίας, δυσπιστώντας, έμεινε άλαλος μέχρι τη γέννηση του παιδιού, όταν του αποδόθηκε ξανά η ομιλία και προφήτεψε για τον Ιωάννη, ύμνο γνωστό ως «Βενέδικτος».

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η Θεοτόκος επισκέφθηκε την Ελισάβετ, η οποία γεμάτη Άγιο Πνεύμα προφήτευσε και αναγνώρισε στη Μαρία τη μητέρα του Κυρίου. Το βρέφος Ιωάννης σκίρτησε στη μήτρα της Ελισάβετ, αποκαλύπτοντας το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού. Μετά τη γέννηση του Ιωάννη, το ζεύγος αντιμετώπισε διωγμό από τον βασιλέα, καθώς θανάτωσε ο Ηρώδης και τελικά από τα χέρια των εχθρών τους μαρτύρησαν για την αγάπη του Θεού.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 5 Σεπτεμβρίου, προβάλλοντας τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ ως πρότυπα πίστης, υπομονής και αγιότητας, αλλά και ως σημαντικούς πρόδρομους του μηνύματος της Καινής Διαθήκης και του ερχομού του Χριστού.