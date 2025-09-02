Missing Alert εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού για μία 48χρονη γυναίκα τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 23 Αυγούστου από τον Βόλο.

Πρόκειται για τη Μαρία Θάνου που έχει ύψος 1,68 μ., είναι εύσωμη, με ασπρόμαυρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρη φούστα και μαύρα παπούτσια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της την 1η Σεπτεμβρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς εκτιμάται ότι συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Όποιος έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.