Με πολυκοσμία στους εμπορικούς δρόμους της χώρας πέφτει η αυλαία των θερινών εκπτώσεων του 2025, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των προσφορών.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, στην Ερμού και τους γύρω εμπορικούς δρόμους υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με καταναλωτές που αναζητούν τις προσφορές της τελευταίας στιγμής. Άλλοι ελέγχουν προσεκτικά τιμές, άλλοι βγαίνουν από τα καταστήματα «φορτωμένοι» με σακούλες.

Παρά ταύτα, οι έμποροι δηλώνουν δυσαρεστημένοι από το διάστημα των εκπτώσεων. «Χάθηκε ακόμη ένα μεγάλο στοίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το 77,4% των επιχειρήσεων κατέγραψε πτώση τζίρου κατά τη θερινή περίοδο, ενώ το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως τονίζει ο ΕΣΑ, «παρά τις μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, η ζήτηση δεν ενισχύθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι το 79,7% των επιχειρήσεων βιώνει την απορρύθμιση της αγοράς από τον Νόμο 4965/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές. Η εκρηκτική αύξηση των λειτουργικών εξόδων των ΜμΕ την τελευταία τριετία από 26% -50% που καταγράφεται από το 70% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη διαρκή μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών δημιουργεί ένα καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που οδηγεί τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αδιέξοδο βιωσιμότητας».

Ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Θάνος Τσαγγάρης, επισήμανε ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν ίδιους κανόνες, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στα εργαλεία επιβίωσης. Αν η κυβέρνηση δεν δράσει τώρα, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει μέσα στην επόμενη τριετία».