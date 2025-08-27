Επίθεση από δημοτικό υπάλληλο δέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8/25) αντιδήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, έξω ακριβώς από το Δημαρχείο στην πλατεία Σπερχειάδας.

Αποδέκτης της απρόκλητης – όπως τη χαρακτήρισε και ο ίδιος – επίθεσης ήταν ο Αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος, παρουσία μάλιστα και μηχανικού του Δήμου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Οι δύο άνδρες είχαν νωρίτερα μια τηλεφωνική επικοινωνία από το γραφείο της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου ο Αντιδήμαρχος να ενημερωθεί για υπηρεσιακό ζήτημα. Ωστόσο, όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα ο κ. Κοντογεώργος, ο υπάλληλος τον εξύβρισε χυδαία και του έκλεισε το τηλέφωνο.

Λίγο αργότερα, την ώρα που ο κ. Κοντογεώργος πήγαινε προς το Δημαρχείο μαζί με τη μηχανικό του Δήμου, δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τον ίδιο άνδρα, που τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος. «Ήμουν κάτω πεσμένος και προσπαθούσε να με χτυπήσει», είπε ο κ. Κοντογεώργος στο LamiaReport, που μετέβη προληπτικά για εξέταση στο Κέντρο Υγείας και επικαλείται τη μαρτυρία της μηχανικού αλλά και άλλων πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Μακρακώμης, Γιώργος Χαντζής, που διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο κ. Κοντογεώργος.