Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος

Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας

Ο Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας είναι μία από τις συγκλονιστικότερες μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς η ζωή του αποδεικνύει πόσο ριζικά μπορεί να μεταμορφωθεί ο άνθρωπος μέσα από τη μετάνοια και τη χάρη του Θεού. Ήταν σκλάβος πλούσιου κτηματία, με σκληρό και βίαιο χαρακτήρα, και λόγω των συνεχών παρανομιών και της δυστροπίας του, ο κύριός του τον απέβαλε. Κατέληξε αρχηγός συμμορίας ληστών, αξιοποιώντας τη σωματική του δύναμη, και η φήμη των εγκλημάτων του εξαπλώθηκε παντού. Κυνηγημένος από τις αρχές για τα εγκλήματά του, κρύφτηκε στην αιγυπτιακή έρημο όπου αντίκρισε τους ασκητές, από τους οποίους επηρεάστηκε βαθιά.

Η συναναστροφή με τους ονομαστούς ερημίτες της ερήμου τον οδήγησε σιγά σιγά σε μετάνοια. Ο Μωυσής άλλαξε τον τρόπο ζωής του, βαπτίστηκε Χριστιανός και αφοσιώθηκε στην άσκηση και την προσευχή, δείχνοντας μοναδική επιμονή για τη σωτηρία της ψυχής του. Με τον χρόνο, προόδευσε πνευματικά σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας τον χειροτόνησε ιερέα, δοκιμάζοντας ιδιαίτερα την ταπείνωσή του. Στις πολλές δοκιμασίες του, ο Μωυσής επέδειξε αληθινή ταπείνωση και ειλικρινή μεταμέλεια, θεωρώντας τον εαυτό του «κατώτερο όχι μόνον από τους ανθρώπους, αλλά ακόμη και από την άλογη κτίση».

Χαρακτηριστικά περιστατικά από τη ζωή του φανερώνουν την πλήρη μεταστροφή του: όταν παλιοί σύντροφοί του ληστές προσπάθησαν να τον ληστέψουν στην καλύβα του, τους συνέλαβε αλλά αντί να τους βλάψει, τους οδήγησε στους Γέροντες της Σκήτης και ζήτησε να αποφανθούν τι να κάνει με αυτούς. Η αντιμετώπισή του και ταπεινή συμπεριφορά του συνετέλεσαν ώστε οι ληστές αυτοί να μετανοήσουν και να γίνουν μοναχοί, μιμητές της δικής του πορείας.

Ο Όσιος Μωυσής έζησε ασκητικά, φτάνοντας σε ένα ύψιστο βίωμα αγιότητας· σε ηλικία 75 ετών μαρτύρησε από επιδρομή ειδωλολατρών ληστών, εκπληρώνοντας το «πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀποθανοῦνται». Η μνήμη του τιμάται στις 28 Αυγούστου και προβάλλεται ως διαχρονικό πρότυπο μετάνοιας, ταπείνωσης, αληθινής πνευματικής μεταστροφής και αυτογνωσίας.