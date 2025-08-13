Τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το σύστημα VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου παρουσιάζει το meteo.gr σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πυρκαγιά στη Ζάκυνθο.Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Σε μια πρώτη εκτίμηση για την έκταση των περιοχών που έχουν επηρεαστεί από τις έξι μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα (Αχαΐα, Πάτρα, Χίος, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα) και προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα.

Τετάρτη 13 Αυγούστου δασική έκταση της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: ~40.000 στρέμματα

Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα

Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα

Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα

Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα

Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

Δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025