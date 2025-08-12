Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, με τους τελευταίους αδειούχους να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου.

Τα λιμάνια κατακλύζονται από εκδρομείς που ταξιδεύουν με κάθε μέσο, αναζητώντας λίγες μέρες ξεκούρασης μακριά από την πόλη, ενώ ο πλοίαρχος του «Blue Star Νάξος» μιλά για τις προκλήσεις της ακτοπλοΐας και την πρόσφατη επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά των Κυκλάδων.

«Υπάρχει αίσθημα ευθύνης γιατί κουβαλάμε κόσμο. Στην ακτοπλοΐα είμαστε πολύ πίσω συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Ο χώρος αναμονής των επιβατών, οι διέξοδοι που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο κάθε νησιού, πολλές φορές μπλοκάρει όλο το λιμάνι. Σε πολλές χώρες στο εξωτερικό περνάμε με φυσούνες, όπως στα αεροπλάνα, μέσα στο πλοίο και δεν μπαίνουν καθόλου στο γκαράζ», είπε ο καπετάνιος, μιλώντας στο MEGA.

Αναφερόμενος στη βοήθεια του πλοίου Blue Star Delos όταν ιστιοπλοϊκό με δύο Γάλλους τουρίστες που βρισκόταν ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο χρειάζονταν βοήθεια, είπε:

«Οποιοδήποτε πλοίο είναι υποχρεωμένο να βοηθήσει».