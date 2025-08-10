Νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην Πρέβεζα την Κυριακή, ενώ την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε και αναζωπύρωση σε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει χθες, Σάββατο.

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Φωτιά στην Καστροσυκιά Πρέβεζας, μήνυμα για εκκένωση της παραλίας

Παράλληλα, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Καστροσυκιά Πρέβεζας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.14 και κοντά υπάρχουν κατοικίες.

Για τον λόγο αυτό εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην παραλία της Καστροσυκιάς. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην παραλία Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην παραλία Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο 8 αεροσκάφη.

Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα Πρέβεζας, μήνυμα 112 για εκκένωση

Στο μεταξύ αναζωπύρωση έχει σημειωθεί στην φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βρυσούλα Πρέβεζας. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Κάτω Ρευματιά. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 29 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.