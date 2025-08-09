Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) στη Σαμοθράκη, καίγοντας δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Βρυσούλα της Πρέβεζας, καταστρέφοντας ήδη δεκάδες στρέμματα γης και προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες.

Η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης, καθώς οι φλόγες αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, απειλώντας νέες περιοχές. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 80 πυροσβέστες με 27 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την ίδια ώρα, στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις που ξέσπασαν εκ νέου το απόγευμα του Σαββάτου. Οι ισχυροί άνεμοι και οι διάσπαρτες εστίες φωτιάς δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, με τις ρίψεις νερού από αέρος να επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία και χαράδρες, προκειμένου να προστατευτούν οι κατοικημένες περιοχές.

Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν σε σχέση με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό, εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και καμένη γη.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες – αρμόδιοι για συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο της περιοχής – φέρονται να μην είχαν προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης που θα απέτρεπαν την εκδήλωση της φωτιάς. Αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του οργανισμού.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ κάνουν λόγο για «αδικαιολόγητη» σύλληψη, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι δύο υπάλληλοι βρίσκονταν στο σημείο μετά την εκδήλωση της φωτιάς για έλεγχο και αυτοψία.