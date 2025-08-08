Ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, είναι πλέον η πλατφόρμα για την αίτηση δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, είτε δημοτικούς είτε ιδιωτικούς. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν όποιον σταθμό επιθυμούν στην περιοχή τους.

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET του αιτούντος και του/της συζύγου (που δίνει συναίνεση), καθώς και των ΑΜΚΑ των παιδιών.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 31 Ιουλίου και η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Αναστάσιο Μαυρίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, μέχρι σήμερα το πρωί έχουν υποβληθεί 196.000 αιτήσεις.

«Υπάρχουν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση», ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η ομάδα helpdesk της πλατφόρμας λειτουργεί καθημερινά και παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όσους ενδιαφέρονται. Η βοήθεια δεν αφορά μόνο τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) καθώς και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, τόνισε ο Αναστάσιος Μαυρίδης.

Επιπλέον, όπως τονίζει, η πλατφόρμα δεν έχει όριο ηλικίας για τα ΑμεΑ, κάτι που αποτελεί σημαντική κοινωνική παροχή και πολιτική του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε επιδοτούμενα προγράμματα μέσω voucher.

Σχετικά με το 2024, ο Αναστάσιος Μαυρίδης επισημαίνει ότι «είχαμε 225.000 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 177.000 vouchers», κάτι που δείχνει υψηλό ποσοστό έγκρισης, με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Τέλος, το πρόγραμμα για πρώτη φορά ισχύει για δύο χρόνια, δηλαδή όσοι λάβουν έγκριση δεν χρειάζεται να κάνουν νέα αίτηση του χρόνου.

Ποια είναι τα κριτήρια

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2024. Την αίτηση μπορεί να καταθέσει οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους κατάστασης.

Εισοδηματικά όρια:

Έως 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά

Έως 30.000 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά

Έως 33.000 ευρώ για οικογένειες με 4 παιδιά

Έως 36.000 ευρώ για οικογένειες με 5 παιδιά και άνω

Ειδικά για παιδικούς σταθμούς, προβλέπεται μειωμένη «αξία τοποθέτησης» για οικογένειες με υψηλότερα εισοδήματα: