Ένα μωρό μόλις ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι το βράδυ της Πέμπτης, σε περιοχή των Χανιών.

Το συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, σημειώθηκε όταν το βρέφος διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας του με αποτέλεσμα να πέσει από μπαλκόνι σπιτιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.