Συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου προς τους νησιωτικούς προορισμούς. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης το λιμάνι του Πειραιά γέμισε με ταξιδιώτες.

Από τις επτά παρά τέταρτο τα πλοία ξεκίνησαν γεμάτα για νησιωτικούς προορισμούς (Κυκλάδες, Αργοσαρωνικός, Ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη).

Επίσης σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 47 αναχωρήσεις πλοίων από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, 26 από τον Πειραιά, 11 από την Ραφήνα, 8 από το Λαύριο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου τα πλοία αναχώρησαν από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο με 100% πληρότητα.

Το Λιμενικό βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση της επιβίβασης, καθώς η επιβατική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη ακόμα και στους γύρω δρόμους.