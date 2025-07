2003 – Μπάρι Γουάιτ, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, γνωστός για τη βαθιά, αισθησιακή φωνή του και τις ρομαντικές soul και disco επιτυχίες του. Καθιερώθηκε ως σύμβολο ερωτικού ήχου τη δεκαετία του ’70 με τραγούδια όπως «You’re the First, the Last, My Everything» και «Can’t Get Enough of Your Love, Babe».