1964 – Λένι Κράβιτζ, Αμερικανός τραγουδοποιός, τραγουδιστής και πολυοργανίστας, γνωστός για το ιδιαίτερο ύφος που συνδυάζει rock, funk, soul και blues· βραβευμένος με Grammy, με μεγάλες επιτυχίες όπως «Are You Gonna Go My Way» και «Fly Away», θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης rock σκηνής.