Σαν σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2009, ο Γερμανός τερματοφύλακας Ρόμπερτ Ένκε βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του, έπειτα από μια μακροχρόνια μάχη με την κατάθλιψη. Η είδηση προκαλεί σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ένας διεθνής ποδοσφαιριστής, σε ηλικία μόλις 32 ετών, με σταθερή πορεία στην Χάνοβερ και προοπτική να υπερασπιστεί την εστία της εθνικής Γερμανίας στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, χάνεται ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν εύκολα.

Η πίεση πίσω από την επιτυχία

Ο Ένκε είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Γκλάντμπαχ και έφτασε μέχρι την Μπαρτσελόνα, όμως τα χρόνια στην Ισπανία αποδείχθηκαν δύσκολα, γεμάτα αμφιβολίες και αρνητική δημοσιότητα. Εκεί άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της κατάθλιψης, τα οποία ο ίδιος προσπάθησε να κρύψει, φοβούμενος ότι θα στιγματιστεί σε έναν χώρο όπου η «δυνατή εικόνα» συχνά θεωρείται σημαντικότερη από την ευάλωτη αλήθεια.

Η απώλεια που δεν ξεπέρασε ποτέ

Το 2006 ο Ένκε και η σύζυγός του, Τερέζα, χάνουν την δίχρονη κόρη τους Λάρα, η οποία γεννήθηκε με σοβαρή καρδιοπάθεια. Η απώλεια αυτή γίνεται σημείο καμπής. Η κατάθλιψη του εντείνεται, όμως ο ίδιος εξακολουθεί να παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, κρύβοντας την ψυχική του μάχη από σχεδόν όλους. Η οικογένειά του και λίγοι στενοί άνθρωποι γνώριζαν την αλήθεια, αλλά δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πτώση του.

Το τέλος και η παρακαταθήκη

Το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου, ο Ένκε βγαίνει μόνος από το σπίτι του και πηγαίνει σε μια σιδηροδρομική διάβαση κοντά στο Ανόβερο. Εκεί, παίρνει την απόφαση που θα συγκλονίσει την Ευρώπη. Στο σημείωμα που αφήνει, αναφέρει ότι δεν άντεχε άλλο τον φόβο, την πίεση, τις σκέψεις.

Μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του ιδρύει το Ίδρυμα Ρόμπερτ Ένκε, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και τη στήριξη αθλητών και ανθρώπων που ζουν με κατάθλιψη.

1836: Ο βασιλιάς των Ελλήνων, Όθωνας, παντρεύεται την κόρη του μεγάλου δούκα του Ολδεμβούργου, Μαρία, η οποία, ως βασίλισσα της Ελλάδας, θα λάβει το όνομα Αμαλία. Ο γάμος τους επισφράγισε τις σχέσεις της νεοσύστατης ελληνικής μοναρχίας με την Ευρώπη και η Αμαλία θα γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στον ελληνικό λαό, γνωστή για τις προσπάθειές της να εκσυγχρονίσει την ελληνική κοινωνία και την προσφορά της στον πολιτισμό και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

1871: Ο δημοσιογράφος και ερευνητής Χένρι Μόρτον Στάνλεϊ ανακαλύπτει τον Σκοτσέζο ιεραπόστολο και εξερευνητή Ντέιβιντ Λίβινγκστον, ο οποίος είχε χαθεί για χρόνια στην καρδιά της Αφρικής. Η συνάντηση των δύο ανδρών έλαβε χώρα κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα. Η πρώτη φράση του Στάνλεϊ προς τον Λίβινγκστον, «Ο δρ. Λίβινγκστον, να υποθέσω;» («Dr. Livingstone, I presume?»), έχει μείνει ιστορική και συμβολίζει την αποφασιστικότητα και το θάρρος της εξερεύνησης σε αχαρτογράφητες περιοχές.

1885: Στη Γερμανία, ο Γκότλιμπ Ντάιμλερ, που αργότερα θα ιδρύσει τη Mercedes, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσικλέτα (264 κ.εκ. – μέγιστη ταχύτητα 12 χλμ./ώρα). Την οδηγεί ο γιος του Πάουλ.

1901: Μετά τα Ευαγγελικά και την παραίτηση της κυβέρνησης Θεοτόκη, σχηματίζεται με βασιλική πρωτοβουλία νέα κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. Η επιλογή του Ζαΐμη στόχευε στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην πολιτική ομαλότητα, σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων για το γλωσσικό ζήτημα και έντονου διχασμού στην ελληνική κοινωνία.

1924: Ταραχές και συγκρούσεις ξεσπούν στην Καβάλα, μεταξύ καπνεργατών από τη μία πλευρά, και στρατού και χωροφυλακής από την άλλη. Στη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια κι ένας αξιωματικός της χωροφυλακής.

1945: Ο Ενβέρ Χότζα αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της Αλβανίας, εδραιώνοντας σταδιακά ένα από τα πιο αυταρχικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης. Υπό την ηγεσία του, η χώρα απομονώνεται τόσο από τη Δύση όσο και από τους πρώην συμμάχους της στο Ανατολικό Μπλοκ, υιοθετώντας ένα σκληρό σταλινικό μοντέλο με πλήρη έλεγχο του κράτους στην οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

1989: Ο Τεοντόρ Ζίβκοφ εγκαταλείπει την ηγεσία της Βουλγαρίας και του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, μετά από 35 χρόνια στην εξουσία.

1997: Ξεκινά επίσημα τη λειτουργία της η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την εποπτεία της τήρησης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι στη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. Η ίδρυσή της αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας στη δημόσια και ιδιωτική διοίκηση.

2001: Ο Αντώνης Φώτσης γίνεται ο πρώτος γηγενής Έλληνας μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται στο NBA, υπογράφοντας στους Μέμφις Γκρίζλις. Η παρουσία του στη μεγαλύτερη μπασκετική λίγκα του κόσμου ανοίγει τον δρόμο για επόμενες ελληνικές συμμετοχές και συμβολίζει την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ στη διεθνή σκηνή.

2008: Διαγράφεται από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Αρκαδίας, Πέτρος Τατούλης, έπειτα από συνέντευξή του σε εφημερίδα, όπου άσκησε έντονη κριτική κατά του πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή.

2015: Περισσότεροι από 540.000 μετανάστες έφτασαν στα ελληνικά νησιά το πρώτο δεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τη Frontex. Ο αριθμός αυτός είναι 13 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

2021: Το YouTube αφαιρεί το δημόσιο «dislike» από όλα τα βίντεο του YouTube, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους δημιουργούς περιεχομένου από συντονισμένες «επιθέσεις dislike».

Γεννήσεις

1925 – Ρίτσαρντ Μπάρτον (Richard Burton), Ουαλός ηθοποιός με διεθνή καριέρα και μία από τις πιο χαρακτηριστικές θεατρικές και κινηματογραφικές φωνές του 20ού αιώνα. Ξεχώρισε για την έντονη, σχεδόν «σκοτεινή» υποκριτική του παρουσία και τη βαθιά, μεστή φωνή του. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Who’s Afraid of Virginia Woolf?» και «Cleopatra», όπου ανέπτυξε και την θρυλική, παθιασμένη σχέση του με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, δημιουργώντας έναν από τους πιο διάσημους έρωτες του Χόλιγουντ.

1928 – Ένιο Μορικόνε (Ennio Morricone), Ιταλός συνθέτης, παγκοσμίως γνωστός για τη μουσική του σε θρυλικές ταινίες. Με χαρακτηριστικές ενορχηστρώσεις, πρωτότυπους ήχους και έντονα μελωδικά θέματα, καθόρισε το ύφος των γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε, όπως «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Η καριέρα του περιλαμβάνει πάνω από 500 soundtracks για κινηματογράφο και τηλεόραση. Βραβεύτηκε με Όσκαρ το 2016, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική του παγκόσμιου σινεμά.

1919 – Μιχαήλ Καλάσνικοφ (Mikhail Kalashnikov), Ρώσος στρατιωτικός και σχεδιαστής του θρυλικού όπλου AK-47, ενός από τα πιο διαδεδομένα και αναγνωρίσιμα τυφέκια στον κόσμο. Το όπλο του χαρακτηρίστηκε για την απλότητα, την αντοχή και την αξιοπιστία του, χρησιμοποιήθηκε σε δεκάδες στρατούς και συγκρούσεις, και έγινε σύμβολο τόσο επαναστάσεων όσο και πολεμικών συγκρούσεων του 20ού αιώνα. Ο ίδιος δήλωνε ότι το δημιούργησε για την άμυνα της πατρίδας του.

Θάνατοι

1938 – Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ (Mustafa Kemal Atatürk), Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας. Ηγήθηκε του πολέμου ανεξαρτησίας και προχώρησε σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρόνισαν το κράτος, καθιερώνοντας τον κοσμικό χαρακτήρα του, το νέο αλφάβητο και την ενίσχυση της παιδείας. Η πολιτική του κληρονομιά παραμένει καθοριστική για την ταυτότητα και την πορεία της Τουρκίας.

2015 – Χέλμουτ Σμιτ (Helmut Schmidt), Γερμανός πολιτικός και καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας (1974–1982). Διακρίθηκε για τον πραγματισμό, τη σταθερότητα στη διακυβέρνηση και την προσήλωσή του στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Διαχειρίστηκε κρίσιμες περιόδους, όπως την οικονομική ύφεση και την τρομοκρατία της RAF. Υπήρξε υπέρμαχος της στενότερης συνεργασίας των ευρωπαϊκών κρατών, αφήνοντας σημαντική πολιτική και θεσμική κληρονομιά στην πορεία της μεταπολεμικής Ευρώπης.

Αρσένιος, Αρσινόη, Ηρωδίων, Μίλος, Ορέστης, Ορεστιάδα, Ροδίων, Σωσίπατρος, Ωρίων

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου