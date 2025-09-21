Σαν σήμερα, το 2001, ένας Έλληνας καλαθοσφαιριστής υπογράφει για πρώτη φορά συμβόλαιο και αγωνίζεται στο NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο. Φυσικά δεν είναι άλλος από τον Αντώνη Φώτση, τον «Μπάτμαν», όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις.

Ο Φώτσης, μόλις 20 ετών τότε, , είχε ήδη αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ελπιδοφόρους φόργουορντ της Ευρώπης όταν επιλέχθηκε στο νούμερο 48 του Draft από τους Memphis Grizzlies, μια επιλογή που άνοιξε για πρώτη φορά τον δρόμο για Έλληνα παίκτη προς το NBA. Τη σεζόν 2001-2002 αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας, συμμετέχοντας σε 28 αγώνες, με μέσο όρο 3,9 πόντους και 2,2 ριμπάουντ. Παρά το σύντομο πέρασμά του, η παρουσία του αποτέλεσε σταθμό για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς απέδειξε ότι οι Έλληνες μπορούν να σταθούν στο πιο απαιτητικό επίπεδο.

Μετά την εμπειρία του στις ΗΠΑ, ο Φώτσης επέστρεψε στην Ευρώπη και συνέχισε μια λαμπρή καριέρα με τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ Μαδρίτης και άλλες ομάδες, κατακτώντας τίτλους και γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην Ιστορία. Παράλληλα, υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και του ασημένιου στο Μουντομπάσκετ του 2006.

Ο Αντώνης Φώτσης άνοιξε τον δρόμο για τους επόμενους Έλληνες που κατάφεραν το άλμα προς το NBA, όπως ο Βασίλης Σπανούλης, ο Νικ Καλάθης και ο Κώστας, ο Θανάσης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Πριν και από τον Φώτση, είχαν προηγηθεί ο Λου Τσιωρόπουλος, o Νικ Μάντης και ο Ιάκωβος Τσακαλίδης αλλά ο Αντώνης Φώτσης ήταν ο πρώτος NBAer γεννημένος στην Ελλάδα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

«Η Ναυμαχία στη Σαλαμίνα» (Die Seeschlacht bei Salamis), του Γερμανού Βίλχελμ φον Κάουλμπαχ

480 π.Χ.: Ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον Θεμιστοκλή και τον Ευρυβιάδη συντρίβει τον πανίσχυρο περσικό στόλο του Ξέρξη Α΄ στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η νίκη αυτή θεωρείται καθοριστική για την έκβαση των Περσικών Πολέμων και οδηγεί στη διάσωση της ελληνικής ανεξαρτησίας, επηρεάζοντας βαθιά την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού.

1761: Στον καθεδρικό ναό του Γουέστμινστερ στέφονται βασιλιάς και βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ο Γεώργιος Γ΄ και η Καρλόττα του Μεκλεμβούργου-Στρέλιτς. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ο Γεώργιος Γ΄ θα μείνει στην Ιστορία κυρίως για την απώλεια των αμερικανικών αποικιών και τις μακρόχρονες ταραχές στη βρετανική αυτοκρατορία.

1789: Οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη Μάχη του Ρίμνικ, κατά τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1787-1792, αποκτώντας τον έλεγχο της Βλαχίας. Η μάχη, υπό την ηγεσία του Αλεξάντερ Σουβόροφ και του Γιοσίας φον Κόμπουργκ, θεωρείται καθοριστική για την έκβαση του πολέμου και το κύρος των συμμάχων στα Βαλκάνια. Η νίκη αυτή ενέπνευσε τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ να συνθέσει τον αντικριστό χορό «Der Sieg vom Helden Coburg, K.587», προς τιμήν του αυστριακού στρατηγού Κόμπουργκ.

Η προκαταρκτική Διακήρυξη Χειραφέτησης του Αβραάμ Λίνκολν

1862: Ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν εκδίδει την προκαταρκτική Διακήρυξη Χειραφέτησης, με την οποία όλοι οι σκλάβοι στις ανταρτικές πολιτείες των ΗΠΑ θα είναι ελεύθεροι από την 1η Ιανουαρίου 1863.

1888: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic, που θα γίνει διεθνές σημείο αναφοράς για την επιστήμη, την εξερεύνηση και τη φωτογραφία.

1912: Καταπλέει στον Ναύσταθμο το υποβρύχιο «Δελφίν», το πρώτο ελληνικό υποβρύχιο, ενισχύοντας τον στόλο της χώρας λίγο πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους.

1939: Στην κατεχόμενη Πολωνία, η Βέρμαχτ και ο Κόκκινος Στρατός πραγματοποιούν κοινή παρέλαση στο Μπρεστ, λίγες μέρες μετά το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, συμβολίζοντας τη συνεργασία των δύο δυνάμεων εις βάρος της Πολωνίας.

1964: Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τραπεζοϋπαλλήλους και εργαζόμενους σε δημόσιους φορείς.

1980: Το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν εισβάλλει στο Ιράν, ξεκινώντας τον οκταετή Πόλεμο Ιράν–Ιράκ, έναν από τους πιο αιματηρούς της σύγχρονης εποχής.

1994: Μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια», που θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

1996: Στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη κερδίζει με 41,49% και 162 έδρες, επικρατώντας της Νέας Δημοκρατίας του Μιλτιάδη Έβερτ.

2001: Ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που αγωνίζεται στο NBA.

Γεννήσεις

















1951 – Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ (David Coverdale), Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης, γνωστός ως η φωνή των hard rock συγκροτημάτων Whitesnake και Deep Purple. Με τεράστια εμπορική επιτυχία χάρη σε singles όπως «Here I Go Again» και «Is This Love», έγινε σύμβολο της δεκαετίας του ’80. Διετέλεσε βασικός frontman των Deep Purple (1973–1976), ενώ η συνεργασία του με τον Jimmy Page σημείωσε επίσης μεγάλη απήχηση. Τιμήθηκε με είσοδο στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Deep Purple και συνολικά έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατ. δίσκους παγκοσμίως.

1957 – Νικ Κέιβ (Nick Cave), Αυστραλός ρόκερ, συνθέτης, συγγραφέας και ηγέτης των Nick Cave and the Bad Seeds, γνωστός για τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή και τα σκοτεινά, λυρικά θέματα που αγγίζουν την αγάπη, τη θρησκεία, τη βία και τον θάνατο. Η καριέρα του ξεκίνησε με τους Birthday Party, ενώ με τους Bad Seeds έγραψε ιστορία με επιτυχίες όπως «The Mercy Seat», «Where the Wild Roses Grow» και «Into My Arms». Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε ως συγγραφέας, σεναριογράφος και συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, εμπνέοντας ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών.

1958 – Αντρέα Μποτσέλι (Andrea Bocelli), Ιταλός τενόρος με παγκόσμια ακτινοβολία, γνωστός για τη συγκλονιστική φωνή και τη γεφύρωση της όπερας με τη σύγχρονη ποπ. Έχασε τελείως την όρασή του στα 12 έπειτα από ατύχημα, αλλά ακολούθησε το όνειρό του, κατακτώντας τη διεθνή σκηνή με επιτυχίες όπως «Con te Partirò» και συνεργασίες με Παβαρότι και Σελίν Ντιόν. Έχει πουλήσει πάνω από 90 εκατομμύρια δίσκους και τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

1976 – Ρονάλντο (Ronaldo Luís Nazário de Lima), Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής με το προσωνύμιο «Φαινόμενο», γέννημα του Ρίο ντε Ζανέιρο και κορυφαίος επιθετικός της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000. Αγωνίστηκε σε Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Ρεάλ και Μίλαν, κατέκτησε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (1994, 2002) και αναδείχθηκε τρεις φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο από τη FIFA. Ξεχώρισε για ταχύτητα, ντρίμπλα και το ένστικτο του σκόρερ, πραγματοποιώντας ρεκόρ σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο και αφήνοντας ανεξίτηλη σφραγίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Θάνατοι

1828 – Σάκα Ζούλου (Shaka Zulu), ο χαρισματικός και αμφιλεγόμενος ηγέτης της φυλής των Ζουλού στη νότια Αφρική, ιδρυτής της αυτοκρατορίας των Ζουλού. Μέσα σε λίγα χρόνια (1816–1828) κατάφερε να ενώσει δεκάδες φυλές, δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα κράτη στην αφρικανική ήπειρο, με καινοτόμες στρατιωτικές τακτικές και πειθαρχία. Παράλληλα, σφράγισε την εποχή του με βίαιες πρακτικές, ενώ δολοφονήθηκε από τους ετεροθαλείς αδελφούς του το 1828, αφήνοντας ισχυρή στρατιωτική και πολιτισμική κληρονομιά στη Νότια Αφρική.

1991 – Γιάννης Νεγρεπόντης (Γιάννης Ξυνοτρούλιας), Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας με σημαντική παρουσία στα σύγχρονα ελληνικά γράμματα. Γεννήθηκε στη Λάρισα και σπούδασε αρχαιολογία και δραματική τέχνη, ωστόσο αφοσιώθηκε κυρίως στη λογοτεχνία και το τραγούδι. Εκτοπίστηκε για τρία χρόνια στη Γυάρο και τη Λέρο κατά τη δικτατορία λόγω των αριστερών του φρονημάτων. Υπέγραψε εμβληματικούς στίχους του Λουκιανού Κηλαηδόνη, ενώ το έργο του αποτυπώνεται σε χαρακτηριστική πολιτική και κοινωνική ευαισθησία, με αιχμηρό χιούμορ και διακριτική δύναμη λόγου.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο)

Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου

Ημέρα των Χόμπιτ

Παγκόσμια Ημέρα Ρινόκερου

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας