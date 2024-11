Εδώ και πάνω από 25 χρόνια η adidas στηρίζει τις προσπάθειες όλων των δρομέων ως Μεγάλος Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Για μια ακόμη χρονιά το brand θα βρίσκεται στον 41ο Μαραθώνιο, τον θεσμό που πρεσβεύει τις αξίες του αθλητισμού, στέλνοντας το εμψυχωτικό μήνυμα «YOU GOT THIS» προς όλους τους συμμετέχοντες.

Με σκοπό να διαδώσει ακόμα περισσότερο το μήνυμά της, η adidas δημιούργησε στη χώρα μας ένα video που αφηγείται την πορεία κάθε δρομέα. Εκείνου που τρέχει επαγγελματικά, ή που απλά προπονείται, ή που μόλις ξεκίνησε να τρέχει και ενώ κάπου στην πορεία έχασε το κίνητρό του, στο τέλος πήρε μια βαθιά ανάσα και κατάφερε να ξεπεράσει τις αρνητικές σκέψεις.

Εν όψει του Μαραθωνίου, κυκλοφόρησαν και τα νέα σχέδια των σειρών running παπουτσιών, Supernova και Adizero. Δύο αθλήτριες που ανήκουν στην οικογένεια της adidas, η τρεις φορές νικήτρια του αγώνα των 10χλμ., Αναστασία Μαρινάκου, και η Μαρία Κάσσου, κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ κλειστού στίβου στα 3000 μ. στην κατηγορία Κ20 γυναικών, θα τρέξουν φέτος τα 10χλμ. και 5χλμ. αντίστοιχα, φορώντας την κορυφαία racing σειρά παπουτσιών Adizero.

Στους αγώνες του φετινού Μαραθωνίου της Αθήνας, ανάμεσα στους χιλιάδες δρομείς, θα τρέξουν 26 δρομείς που αγαπούν το τρέξιμο και που συμμετέχουν στην καμπάνια της adidas, μεταξύ των οποίων είναι η Αντιγόνη Νεοφύτου και ο Γιώργος Λέντζας. Οι running lovers της adidas προπονήθηκαν και θα τρέξουν στους αγώνες τους με τα Supernova Rise, για απόλυτη άνεση και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ή με τα κορυφαία racing παπούτσια Adizero Pro 3, υποστηριζόμενοι πάντα από την κοινότητα των adidas Runners.

Η adidas, μέσα από την κοινότητα των adidas Runners Athens, στηρίζει όσους αγαπούν το τρέξιμο, παρέχοντάς τους καθοδήγηση και ευκαιρίες για προπονήσεις και βελτίωση. Οι adidas Runners είναι μια ομάδα αθλητών και προπονητών που βοηθά τον καθένα να φτάσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, μέσω ειδικών προπονήσεων και συμβουλών.

Για να γίνεις μέλος των adidas Runners, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:

Κατέβασε δωρεάν το adidas Running app (διαθέσιμο σε Google Play και App Store) Επίλεξε τα «Groups & Communities» Πάτα το «Discover adidas Runners»

Ψάξε τους «adidas Runners Athens» και κάνε «JOIN» στο community, για να μοιραστείς το πάθος για το τρέξιμο και να εξελιχθείς.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Μαραθωνίου, η adidas θα διοργανώσει μια σειρά από μοναδικές ενέργειες στο κατάστημα της Ερμού (44). Από τις 6 μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου θα υπάρχει στο κατάστημα ένα Water Tattoo Corner με σχέδια εμπνευσμένα από τον Μαραθώνιο. Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, οι δρομείς που θα επισκεφθούν το κατάστημα θα μπορούν να εκτυπώσουν το όνομα τους, είτε στις δικές τους αγωνιστικές μπλούζες, είτε σε κάποια που θα αγοράσουν από εκεί, για να φωτογραφηθούν και να κρατήσουν την όμορφη ανάμνηση.

Από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου, 10:00 – 18:00, η adidas θα βρίσκεται και στην καρδιά της πόλης και συγκεκριμένα στην Πλατεία Συντάγματος, με ένα πρωτοποριακό pop-up store που υπόσχεται να βάλει την Αθήνα σε «mood Μαραθωνίου». Οι επισκέπτες του pop-up store θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα limited t-shirts του brand για τον φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Για πρώτη φορά, η adidas σχεδιάζει μπλουζάκια που αποτελούν το απόλυτο ενθύμιο για τους συμμετέχοντες αλλά και το κοινό, δίνοντάς τους μια ανάμνηση από την ημέρα του αγώνα.

Παράλληλα, η adidas θα συμμετέχει στη φετινή Marathon Expo, μια από τις σημαντικότερες εμπορικές εκθέσεις σχετικά με τον αθλητισμό και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Μαραθώνιο, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορέσουν να δουν τη νέα running συλλογή του brand, καθώς και τα μοναδικά t-shirts σχεδιασμένα από την adidas αποκλειστικά για τον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στα Cheering Zones η adidas θα δημιουργήσει μια εμψυχωτική ατμόσφαιρα ενισχύοντας το ηθικό των δρομέων με δυνατή μουσική και ενθουσιασμό, κάνοντάς τους να νιώθουν ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την εμπειρία. Επίσης, το brand θα έχει το δικό του booth στο Sponsor’s Village (στην Πλατεία Καραϊσκάκη, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο), που θα λειτουργεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου. Oι δρομείς που θα τερματίσουν και θα επισκεφτούν αμέσως μετά το adidas booth, θα έχουν την ευκαιρία να κορνιζάρουν τον BIB αριθμό μαζί με το μετάλλιό τους δωρεάν. Ειδικά εκείνοι που θα τρέξουν με κάποιο παπούτσι της σειράς Adizero, θα μπορέσουν να πάρουν μέρος σε έναν διαγωνισμό για να κερδίσουν το ακυκλοφόρητο Adizero Adios Pro 4, το κορυφαίο παπούτσι της adidas που σπάει κάθε ρεκόρ.

Δες αναλυτικά όλα τα happenings της adidas εν όψει του 41ου Μαραθωνίου εδώ.

Η adidas θυμίζει σε όλους τους δρομείς που θα τρέξουν, πως ο 41ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι μόνο ένας αγώνας. Μπορείς και εσύ να τερματίσεις αρκεί να έχεις αυτοπεποίθηση, επιμονή και φυσικά να πιστέψεις στον εαυτό σου, γιατί «YOU GOT THIS».