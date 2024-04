Η μεγάλη άσκηση σεισμού «Μίνωας 2024» βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη και δεκάδες είναι τα σενάρια με περιστατικά σε διάφορα σημεία του νομού Χανίων και Ρεθύμνου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στις 10:20 το πρωί της Δευτέρας ήχησε το 112 στα Χανιά με τη μεγάλη άσκηση σεισμού «Μίνωας 2024» να ξεκινάει. Συγκεκριμένα, οι Χανιώτες δέχτηκαν στα τηλέφωνα τους προειδοποιητικό μήνυμα για μεγάλο σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το μήνυμα να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για άσκηση.

Το μήνυμα ανέφερε ότι «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 22/04/2024 – ΩΡΑ 10:20 – Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου – Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» – «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –22/04/2024 – TIME 10:20 – A strong earthquake in the regional units of Chania and Rethymno – Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Αμέσως ξεκίνησε η εκκένωση του δημαρχείου Χανίων, με τους εργαζόμενους να εγκαταλείπουν το κτίριο και να μεταβαίνουν στην πλατεία Κοτσάμπαση. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε για όλα τα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες του δήμου.

Ταυτόχρονα, όπως προβλέπει το σενάριο της άσκησης εκκενώθηκαν και το μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με τους εργαζόμενους να εγκαταλείπουν τα κτίριο και να βγαίνουν στην Πλατεία Ελευθέριας.

Λίγα λεπτά αφού ήχησε το 112, το σενάριο της άσκησης προέβλεπε ταυτόχρονα συμβάντα σε διάφορα σημεία στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα στα Χανιά, το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την κατάρρευση κτιρίου εντός του στρατοπέδου Μακρόπουλου με ένα άτομο να εγκλωβίζεται μέσα στα συντρίμμια. Άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό.