Το κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do είχε κατασκευαστεί στο παραλιακό μέτωπο του Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου να φιλοξενήσει το εν λόγω άθλημα στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν μετά το πέρας της διοργάνωση, να χρησιμοποιείται η εγκατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς πρόκειται για κλειστό γυμναστήριο που μπορεί να φιλοξενήσει 8.500 θεατές.

Είχε μάλιστα αποφασιστεί να μετατραπεί σε διεθνές συνεδριακό κέντρο. Ωστόσο οι σχετικοί διαγωνισμοί δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έκτοτε το ακίνητο ενοικιαζόταν περιστασιακά για εκδηλώσεις. Έχει φιλοξενήσει μεταξύ άλλων συνέδρια κομμάτων και την διεθνή έκθεση τέχνης Art Athina, τα μουσικά βραβεία Mad Video Music Awards, συναυλίες όπως αυτή του συγκροτήματος The Prodigy, ενώ εκεί δίνονται και οι παραστάσεις Holiday on Ice και Disney on Ice.

Το γεγονός αυτό, ότι παραμένει δηλαδή σε λειτουργία ανά περιόδους, καθιστά το κλειστό του Παλαιού Φαλήρου πιο καλοσυντηρημένο σε σχέση με το γειτονικό Ολυμπιακό Κέντρο του Beach Volley που έχει λεηλατηθεί και δεν λειτούργησε σχεδόν καθόλου τα τελευταία 19 χρόνια. Ωστόσο και το κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do χρίζει σημαντικών παρεμβάσεων.

Οι φωτογραφίες από την αυτοψία που πραγματοποίησε το Newsbeast στον χώρο, είναι αποκαλυπτικές. Οι αεραγωγοί έχουν σκουριάσει από την πολυκαιρία, ενώ από αέρος φαίνεται και μια σειρά από τρύπες που έχουν διαβρώσει την οροφή.

Αυτή την περίοδο προκηρύσσεται διαγωνισμός από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) για την μακροχρόνια εκμίσθωση και τη λειτουργία του ως συνεδριακού κέντρου. Η δημοπρασία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω υποβολής προσφορών και θα μείνει ανοικτός για τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Ήδη μια σειρά από επιχειρηματικούς ομίλους έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον καθώς εκτός από το γήπεδο παραχωρούνται μαζί και μια σειρά από παρακείμενους σημαντικούς χώρους.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου «το ακίνητο βρίσκεται σε ένα μοναδικής ομορφιάς σημείο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 8 χλμ. από το κέντρο της πόλης και 4 χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά και περιλαμβάνει: 1) το Κλειστό Γυμναστήριο ΤΑΕ KWON DO – κτήριo σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»- που αποτελεί καθιερωμένο πολιτιστικό, συνεδριακό και εκθεσιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών. 2) το Γυάλινο κτίριο, ένα γραμμικό διώροφο κτήριο με απρόσκοπτη θέα στον Φαληρικό Όρμο. 3. την Πλατεία Νερού που αποτελεί καθιερωμένο συναυλιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα. 4. την Εσπλανάδα, μια γέφυρα που συνδέει τον αστικό ιστό μέσω του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με το παραλιακό μέτωπο και σηματοδοτεί την έξοδο προς τη θάλασσα».

