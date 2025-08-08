Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα φανάρια του Ισθμού της Κορίνθου, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο, σύμφωνα με το korinthostv.gr, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Η σύγκρουση προκάλεσε υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Κορίνθου και η Τροχαία, η οποία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.