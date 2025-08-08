Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.