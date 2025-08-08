Οι Αρχές της Καλιφόρνια εξέδωσαν προειδοποιήσεις μετά από νέες αναφορές κυνηγών που βρήκαν αγριόχοιρους με λαμπερό μπλε κρέας. Το Τμήμα Ψαριών και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (The California Department of Fish and Wildlife – CDFW) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές για το παράξενο αυτό φαινόμενο τον Μάρτιο, επισημαίνοντας πως αποτελεί ένδειξη ότι τα ζώα έχουν δηλητηριαστεί. «Είναι απίστευτο», δήλωσε στον Τύπο ο Νταν Μπέρτον, ιδιοκτήτης της Urban Trapping Wildlife Control, που ήταν ο πρώτος που ανέφερε το ασυνήθιστο χρώμα στο κρέας. «Δεν μιλάω για λίγο μπλε… Μιλάω για νέον μπλε, μπλε βατόμουρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το CDFW την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρεται ότι οι αγριόχοιροι στην περιοχή της κομητείας Μοντερέι είχαν εκτεθεί σε δόλωμα με το αντιπηκτικό «rodenticide Diphacinone», ένα δηλητήριο που εμποδίζει την πήξη του αίματος και προκαλεί εσωτερική αιμορραγία σε τρωκτικά, οδηγώντας τελικά στον θάνατό τους. Το μπλε χρώμα στους ιστούς και το κρέας μπορεί να αποτελεί ένδειξη πρόσληψης του δηλητηρίου, η οποία μπορεί να συμβεί είτε από την κατανάλωση δολωμάτων, που συχνά περιέχουν βαφή για να αναγνωρίζονται ως δηλητήριο, είτε από την κατανάλωση άλλων ζώων που έχουν προσληφθεί την ουσία. Ωστόσο, η παρουσία μπλε αποχρωματισμού δεν εμφανίζεται πάντα ακόμα και σε μολυσμένο κρέας.

«Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι το κρέας άγριων ζώων, όπως αγριόχοιρων, ελαφιών, αρκούδων και χήνων, μπορεί να είναι μολυσμένο εάν τα ζώα έχουν εκτεθεί στο αντιπηκτικό», δήλωσε ο δρ Ράιαν Μπούρμπουρ, Συντονιστής Ερευνών για τα Φυτοφάρμακα στο CDFW. «Η έκθεση σε “rodenticide Diphacinone” μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για την άγρια ζωή σε περιοχές όπου γίνεται χρήση τέτοιων ουσιών κοντά σε φυσικά ενδιαιτήματα».

Σύμφωνα με τον Ιndependent, η εμφάνιση των μπλε αγριόχοιρων στην Καλιφόρνια δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται. Τον Σεπτέμβριο του 2015, χρήστης του Imgur με το όνομα GlendilTEK ανάρτησε σειρά εικόνων με τίτλο «Το παράξενο γουρούνι», το οποίο επίσης διαπιστώθηκε ότι είχε δηλητηριαστεί με «rodenticide Diphacinone». Επιπλέον, μια μελέτη του 2018 για την έκθεση σε αντιπηκτικά σε άγρια ζώα στην Καλιφόρνια βρήκε υπολείμματα του δηλητηρίου σε ποσοστό πάνω από το 8% των δειγμάτων ιστών αγριόχοιρων που συλλέχθηκαν, κυρίως από ζώα που κινούνταν σε αγροτικές ή κατοικημένες περιοχές όπου η χρήση των σκευασμάτων είναι πιο συχνή. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι το 83% των δειγμάτων ιστών αρκούδων περιείχαν το δηλητήριο.