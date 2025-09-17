Μετά από μήνες αναμονής και έντονων πιέσεων, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) προχώρησε την Τετάρτη σε μια κίνηση-κλειδί για την αμερικανική οικονομία: τη μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Η απόφαση αυτή, η πρώτη του είδους της από τον Δεκέμβριο του 2024, προσφέρει μία «ανάσα» στους δανειολήπτες και είναι μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική της κεντρικής τράπεζας.

Η στροφή της Fed: Από τον φόβο του πληθωρισμού στην ανησυχία για την αγορά εργασίας

Η κίνηση αυτή δεν ήρθε χωρίς προηγούμενο δισταγμό. Οι κεντρικοί τραπεζίτες είχαν καθυστερήσει τις μειώσεις, φοβούμενοι ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος πράγματι είχε ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία παρουσίαζαν μικτά αποτελέσματα, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στην ομιλία του στο Τζάκσον Χολ τον περασμένο μήνα, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η εξασθένιση της αγοράς εργασίας αποτελεί πλέον μεγαλύτερη ανησυχία από τον πληθωρισμό. Ο ίδιος εξήγησε πως οι δασμοί ενδέχεται να έχουν μόνο μία εφάπαξ επίπτωση στις τιμές, γεγονός που καθιστά την πορεία της απασχόλησης πρωταρχικό μέλημα.

Η πολιτική διάσταση: Οι πιέσεις του Τραμπ και η νέα σύνθεση της Τράπεζας

Την ίδια στιγμή, η απόφαση της Fed έρχεται εν μέσω μιας παρατεταμένης εκστρατείας πιέσεων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και μήνες ζητά πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων. Οι επιθέσεις του Τραμπ έχουν φτάσει σε προσωπικό επίπεδο, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει τον Πάουελ «ανίκανο» την περασμένη Κυριακή.

Επιπλέον, μόλις λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η διήμερη συνεδρίαση της Fed την Τρίτη, ο Στίβεν Μίραν – ο οποίος υπηρέτησε ως οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ – ορκίστηκε ως το νεότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η εξέλιξη αυτή δίνει μια επιπλέον πολιτική διάσταση στην απόφαση της Fed, καθώς οι σχέσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κεντρικής τράπεζας παραμένουν τεταμένες.

Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν οι Αμερικανοί μπορούν να αναμένουν μια διαδοχική μείωση επιτοκίων και στην επόμενη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, δεδομένου ότι τον Ιούνιο, οι αξιωματούχοι της Τράπεζας είχαν προβλέψει δύο μειώσεις για φέτος.