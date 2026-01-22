Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής που εντοπίστηκαν το 2025 και αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις διακοπές ηλεκτροδότησης για οφειλές σε χαμηλές οικιακές παροχές, όπως ανέφεραν πηγές του Διαχειριστή.

Επιπλέον, λόγω του μεγάλου πλήθους των διαπιστωμένων περιπτώσεων και προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες, έχει ήδη εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το 2025, έγιναν περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις το 2025 (+48% σε σχέση με το 2024). Σημειώνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ σύστησε ειδική ομάδα στελεχών και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, με στόχο την επιτάχυνση των ελέγχων και την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις που καταλογίστηκαν ποινές για ρευματοκλοπή χωρίς να συντρέχει παράβαση. Για το λόγο αυτό, ο Διαχειριστής προχώρησε επιπλέον σε ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση των υποθέσεων ρευματοκλοπής και των ενστάσεων που υποβάλλουν οι καταναλωτές «διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό».

Το κόστος των ρευματοκλοπών ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσό που επιμερίζεται στους συνεπείς καταναλωτές και αυξάνει κατά μέσο όρο κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, κατά περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Ο Διαχειριστής εκτιμά ότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων κατά τη διετία 2024-2025 οι απώλειες μειώθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη μείωση των απωλειών και από τα έσοδα που προκύπτουν από τα πρόστιμα.

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται αξιοποιώντας την τηλεμέτρηση, ανάλυση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τη μηνιαία καταμέτρηση αλλά και κατά τις επισκέψεις για τη διαδικασία συντήρησης.

Ενδεικτικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: