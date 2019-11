Sharing Beauty With All: Η μεγάλη δέσμευση της L’ Oreal

Η L’Oréal Hellas παρουσίασε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη συναρπαστική πορεία του παγκόσμιου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης Sharing Beauty With All και του αποτυπώματός του σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα βιωσιμότητας Sharing Beauty With All, ξεκίνησε το 2013 και έχει ενσωματωθεί πλήρως σε όλη την αλυσίδα αξίας του Ομίλου, θέτοντας φιλόδοξους, απτούς και μετρήσιμους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης προς υλοποίηση, με πρώτο σημαντικό ορόσημο το 2020. Μέσω του προγράμματος, όλες οι διαδικασίες του Ομίλου, από το σχεδιασμό των προϊόντων μέχρι και τη διανομή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας παραγωγής ή της προέλευσης συστατικών, αξιολογούνται με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Το Group L’Oréal έχει αναδειχθεί και βραβευθεί επανειλημμένα ως παγκόσμιος ηγέτης τον τομέα της βιωσιμότητας. Έχει αναγνωριστεί ως Global Compact LEAD από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τις πρωτοβουλίες που προωθεί για το κλίμα και για την υλοποίηση της δέσμευσης για μηδενικές εκπομπές ως το 2050. Επιπλέον, είναι η μοναδική εταιρεία η οποία έχει αναγνωριστεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με τριπλή “A” διάκριση ως παγκόσμιος περιβαλλοντικός ηγέτης από το Μη Κυβερνητικό Οργανισμό CDP.

Ο Γενικός Διευθυντής της L’Oréal Hellas, κ. Mehdi Khoubbane παρουσιάζοντας το παγκόσμιο αποτύπωμα του προγράμματος Sharing Beauty With All, αναφέρθηκε στους τέσσερις πυλώνες στους οποίους βασίζεται και οι οποίοι είναι: 1. Καινοτομούμε Βιώσιμα: επανασχεδιάζοντας τα προϊόντα μας με βελτιωμένο περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλ, 2. Παράγουμε Βιώσιμα: μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, 3. Ζούμε Βιώσιμα: ενημερώνοντας και ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές για να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις, 4. Αναπτύσσουμε Βιώσιμα: προάγοντας τη φιλοσοφία της βιωσιμότητας στις κοινότητες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας.

Τα αποτελέσματα της δέσμευσης του Ομίλου είναι ήδη ορατά, καθώς όπως αποτυπώθηκε στον πιο πρόσφατο ετήσιο απολογισμό βιωσιμότητας, οι εκπομπές CO2 από τα εργοστάσια και τα κέντρα διανομής έχουν μειωθεί κατά 77%[1], το 79% των προϊόντων έχει βελτιωμένο κοινωνικό και περιβαλλοντικό προφίλ και 63.584 πολίτες από μη προνομιούχες περιοχές απέκτησαν πρόσβαση στην εργασία. Μέσω συνεχούς έρευνας και πρωτοποριακών συνεργασιών για την προώθηση της καινοτομίας, έχουν ήδη γίνει άλματα προόδου στη χρήση ανακυκλωμένου και ανακυκλώσιμου πλαστικού στις συσκευασίες αλλά και στα σωληνάρια των προϊόντων, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα, με την ελάχιστη χρήση πλαστικού. Ενδεικτικά, αναφέρεται η πρόσφατη εφεύρεση του πρώτου καλλυντικού σωληνάριου με βάση το χαρτί, μια εξέλιξη που υποστηρίζει τη φιλοσοφία της βιωσιμότητας και αποτελεί υπόδειγμα καινοτομίας.

Ο κ. Mehdi Khoubbane, Γενικός Διευθυντής της L’Oréal Hellas τόνισε ότι «Το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Sharing Beauty With All αποτελεί κάτι παραπάνω από δέσμευση για όλους εμάς στη L’Oréal: είναι η καθημερινή μας πραγματικότητα σε όλες τις λειτουργίες μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το κληροδότημα βιωσιμότητας που αφήνει η L’Oréal, η οποία είναι ηγέτης στην κατηγορία της αλλά και στην υπευθυνότητα και την αποφασιστικότητα με την οποία στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον της ομορφιάς. Παρακολουθώντας τις μετρήσεις των ετήσιων απολογισμών βιωσιμότητας, είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2020 και θέτουμε ήδη τους στόχους για την επόμενη μέρα. Αναγνωρίζοντας ότι είμαστε μόνο στην αρχή μιας μεγάλης διαδρομής, παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στη δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο μέλλον στον τομέα της ομορφιάς».

Ο Διευθυντής Operations της L’Oréal Hellas, κ. Γιώργος Χριστοδούλου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της δέσμευσης σε τοπικό επίπεδο, κάνοντας ειδική αναφορά και στο βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ανακαινισμένων γραφείων της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε: «Η L’Oréal Hellas από το 2005, έθεσε στόχους σε τρία βασικά επίπεδα, και τους πέτυχε. Με τελικό στόχο τη μείωση στο 60% έως το 2020, μειώσαμε κατά 97% τις εκπομπές CO2, κατά 59% την κατανάλωση νερού και κατά 64% την παραγωγή αποβλήτων. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας να γίνουμε ακόμα περισσότερο, εταιρεία βιώσιμης ανάπτυξης. Ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς, η πορεία μας όμως είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένη».

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε πώς η δέσμευση Sharing Beauty With All αποτυπώνεται με ορατό τρόπο στα προϊόντα του Ομίλου, τα οποία χρησιμοποιούν καθημερινά καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, καθώς πολλά από αυτά περιέχουν συστατικά βιώσιμης προέλευσης, vegan φόρμουλες, βιοδιασπώμενες ή φυσικές συνθέσεις και συστατικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, η L'Oréal ενθαρρύνει τις μάρκες της να πραγματοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και να κινητοποιούν τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους καταναλωτές σχετικά με σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Με στόχο τη διαφάνεια και την ευαισθητοποίηση, κάθε χρόνο, η L’Oréal δημοσιεύει το ετήσιο Progress Report, την Έκθεση Αποτελεσμάτων για τη Βιωσιμότητα. Σε αυτήν παρουσιάζονται η εταιρική στρατηγική και τα αντίστοιχα αποτελέσματα με μετρήσιμα στοιχεία, μετά την αξιολόγησή τους βάσει των ειδικών δεικτών απόδοσης και την έκθεση των Νόμιμων Ελεγκτών.

Σχετικά με το Sharing Beauty with All: Το πρόγραμμα Sharing Beauty with All ξεκίνησε το 2013. Πλήρως ενσωματωμένο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Ομίλου, συνοψίζει τις δεσμεύσεις της L'Oréal σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2020 και αντιμετωπίζει όλες τις επιπτώσεις της: από τον σχεδιασμό των προϊόντων μέχρι και τη διανομή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας παραγωγής ή την προέλευση των συστατικών. Κάθε χρόνο, η L'Oréal επικοινωνεί με διαφάνεια, παρέχοντας στοιχεία, σχετικά με την πρόοδό της. Σήμερα, ο Όμιλος είναι μια από τις εταιρείες των οποίων η φιλοδοξία και η σοβαρότητα σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες σε διεθνές επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.loreal.com/loreal-sharing-beauty-with-all

Σχετικά με τη L’Oréal: Για περισσότερα από 100 χρόνια, η L'Oréal είναι αφοσιωμένη στην ομορφιά. Με το μοναδικό διεθνές χαρτοφυλάκιό της, που αποτελείται από 34 διαφορετικές και αλληλοσυμπληρούμενες μάρκες, ο ‘Όμιλος σημείωσε κατά το 2018 πωλήσεις ύψους 26,9 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί 82.600 άτομα παγκοσμίως. Αποτελώντας την κορυφαία εταιρεία ομορφιάς παγκοσμίως, η L'Oréal είναι παρούσα σε όλα τα δίκτυα διανομής: κανάλια ευρείας διανομής, πολυκαταστήματα, φαρμακεία, κομμωτήρια, καταστήματα αφορολόγητων ειδών, επώνυμα καταστήματα λιανικής και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και μία εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα 3.885 ατόμων, αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής της L'Oréal, που στοχεύει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ομορφιάς σε όλο τον πλανήτη. Η δέσμευση της L'Oréal για βιώσιμη ανάπτυξη για το 2020 με την ονομασία "Sharing Beauty With All", θέτει φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας του Ομίλου. www.loreal.com