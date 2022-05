Το efood, η no1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, απέσπασε συνολικά 3 «Rubies» βραβεία στο πλαίσιο των Loyalty Awards 2022. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 από την Boussias Communications, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel.

Συγκεκριμένα, το efood διακρίθηκε για το πρόγραμμα επιβράβευσης του, τα γνωστά σε όλους, «Rubies» με δύο χρυσά βραβεία στις κατηγορίες «Best Use of Brand Advocates & Influencers» και «Best Marketing Campaign» αντίστοιχα και ακόμα ένα ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Best in E-commerce».

Τα «Rubies» είναι το πρώτο πρόγραμμα επιβράβευσης του efood, το οποίο ξεκίνησε το 2021 και έχει προσφέρει στους χρήστες της πλατφόρμας μέχρι σήμερα πάνω από 1.000.000 κουπόνια, ενώ κάθε μήνα περισσότερα από 4.500 καταστήματα σε 65 πόλεις συμμετέχουν στην ενέργεια. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης, τόσο για τους χρήστες του efood όσο και για τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Ο μηχανισμός είναι απλός, οι χρήστες της online υπηρεσίας delivery μαζεύουν rubies κάνοντας παραγγελίες από τα αγαπημένα τους καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κερδίζουν κουπόνια για τις επόμενες παραγγελίες τους.

Για το efood το κλειδί της επιτυχίας εδώ και 10 χρόνια, συνεχίζει να είναι το πάθος και η αγάπη για την δουλειά, η προσαρμοστικότητα, οι φρέσκιες ιδέες και η αφομοίωση των trends της παγκόσμιας αγοράς. Οι 3 υψηλές διακρίσεις που έλαβε το efood από τα Loyalty Awards, αποτελούν την έμπρακτη επιβεβαίωση πως η εταιρεία αναζητά συνεχώς τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη σχέση της με τους πελάτες της.