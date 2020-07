Νέα Γενιά Ζηρίδη: Λουκέτο μετά από 89 χρόνια στα ιστορικά εκπαιδευτήρια

View this post on Instagram

Πρόσκληση της καταληκτικής γιορτής Νηπιαγωγείου – Παιδικού Σταθμού με θέμα «Οι Μύθοι του Αισώπου … Αλλιώς». Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 21.00 στο Ανοιχτό Θέατρο των Εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη. https://drive.google.com/file/d/1nEeoZbWHj4SYlQtklxkwWH1tNBtimsiE/view?usp=sharing