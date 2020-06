Ξεκινάει το online Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Η Επόμενη Μέρα είναι ο τίτλος του (ψηφιακού) 5ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που ξεκινάει την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 στις 12.30 με εναρκτήρια ομιλία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Το συνέδριο θα διαρκέσει 4 ημέρες με 8ωρο καθημερινό πρόγραμμα, επικεντρωμένο στις προκλήσεις και τις δράσεις της επόμενης μέρας, μετά το φαινόμενο της πανδημίας που αλλάζει σιγά - σιγά τον κόσμο.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα τιμήσει το Φόρουμ με μία σημαντική συζήτηση με τον ιστορικό Niall Ferguson, την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 17.15μμ.

Περισσότεροι από 200 καλεσμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Στέλλα Κυριακίδου (Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων), Olivér Várhelyi (Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης), Kadri Simson (Επίτροπος Ενέργειας), Ylva Johansson (Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων), ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας Aleksandar Vučić, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama, ο πρωθυπουργός Βόρειας Μακεδονίας (2017-2020) Zoran Zaev, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας (1991-1994) Carl Bildt, ο αναπληρωτής Βοηθός Εξωτερικών των ΗΠΑ Matthew Palmer, o αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Tao Zhang, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Alan Wolff, κ.α.

Οι ενότητες που αφορούν τους βασικούς άξονες της θεματολογίας του ψηφιακού Φόρουμ είναι οι ακόλουθες:

Η Υγεία και οι πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην μετά-Covid-19 εποχή, τα θέματα της ψηφιοποίησης στον τομέα της Υγείας, οι προετοιμασίες για το ενδεχόμενο ενός 2ου κύματος κορωνοϊού σε Ευρώπη και Ελλάδα, και το θέμα της θεραπείας και των εμβολίων σχετικά με τον Covid-19

Οι Γεωπολιτικές Εξελίξεις που διαμορφώνονται μετά την πανδημία και κυρίως οι νέες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας, με ποιους τρόπους η πανδημία αλλάζει τον κόσμο, η κρίση στα θέματα του Παγκόσμιου Εμπορίου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και η σταδιακή ενσωμάτωση των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

H επιτάχυνση στην Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και ο ρόλος της Τεχνολογικής Προόδου στον εκσυγχρονισμό του κράτους, στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων και του διττού συστήματος εκπαίδευσης, και στην εξέλιξη της ανταγωνιστικής ανάπτυξης

Τα βήματα για μια γρήγορη Οικονομική Ανάκαμψη στην Ελλάδα στον τομέα των Επενδύσεων, Αναπτυξιακών Έργων, των Υποδομών, της Ενέργειας, της Παιδείας, του Τουρισμού, και του Αγροτικού τομέα

Επίσης, άλλα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του τετραήμερου είναι τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, το κρίσιμο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, το μέλλον της ανάπτυξης των πόλεων στη μετά-Covid-19 περίοδο, το μέλλον της εργασίας, και τα θέματα ηγεσίας στις επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου, θα πραγματοποιηθούν επίσης περισσότερες από 30 συζητήσεις με σημαντικές πολιτικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι περισσότερες συζητήσεις του Φόρουμ θα μεταδίδονται ζωντανά από το Ζάππειο.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και θα μεταδοθεί σε live stream στο delphiforum.gr.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr

