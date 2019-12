Ο Τραμπ επαναφέρει τους δασμούς στις εισαγωγές μετάλλων από Βραζιλία και Αργεντινή

Άμεση επαναφορά των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τη Βραζιλία και την Αργεντινή προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Βραζιλία και η Αργεντινή ευθύνονται για μαζική υποτίμηση των νομισμάτων τους, το οποίο δεν είναι καλό για τους αγρότες μας. Κατά συνέπεια, με άμεση ισχύ, θα επαναφέρω τους δασμούς στον Χάλυβα και το Αλουμίνιο που μεταφέρεται στις ΗΠΑ από αυτές τις χώρες» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να εμποδίσει τις χώρες να αποκομίζουν οικονομικά πλεονεκτήματα υποτιμώντας τα νομίσματά τους.

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019